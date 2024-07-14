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        Haberler Dünya Son dakika haberi Trump'ın mitinginde ateş açıldı | Dış Haberler

        Son dakika haberi Trump'ın mitinginde ateş açıldı

        ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim mitingi sırasında duyulan silah sesine benzer patlama ile sağ kulağından yaralandı. Trump'ı korumalar kürsüden indirdi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Trump'ın güvende ve sağlık durumunun iyi olduğunu, Gizli Servis'in koruyucu önlemler aldığını ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. ABD basını, mitingdeki izleyicilerden birinin yaşamını yitirdiğini ve saldırganın öldürüldüğünü yazdı. ABDli güvenlik yetkilileri, Trumpa yönelik saldırının suikast girişimi olarak soruşturulduğunu bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 01:40 Güncelleme: 14.07.2024 - 03:41
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        Trump'ın mitinginde ateş açıldı
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        Eski ABD Başkanı Trump'ın Pensilvanya eyaletindeki miting konuşması sırasında çok sayıda silah sesi duyuldu. Kulağını tuttuğu görülen Trump yere doğru eğildi.

        FOTO: AA
        FOTO: AA

        Güvenlik güçleri Cumhuriyetçi başkan adayının üstüne kapandı ve Trump hızla kürsüden uzaklaştırıldı. Trump'ın yüzünden kan akması da dikkati çekti

        SAĞLIK DURUMU İYİ

        FOTO: AA
        FOTO: AA

        ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." dedi.

        Cheung, seçim mitingi sırasında yaşanan olay hakkında açıklama yaptı.

        Sözcü Cheung, "Başkan Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor. Daha fazla ayrıntı gelecek." ifadesini paylaştı.

        Trump'a geçmiş olsun mesajları
        Trump'a geçmiş olsun mesajları

        Trump'ın, Pensilvanya'nın Butler şehrinde miting sırasında kürsüde konuşurken, silah seslerine benzer patlamalardan sonra kulağından yaralandığı ve sağ yanağından kanlar aktığı görülmüştü.

        Korumaları olaya acil müdahale ederek, Trump'ı kürsüden indirmişti.

        Trump'a bir suikast girişimi olup olmadığıyla ilgili incelemeler sürüyor.

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        BIDEN BİLGİLENDİRİLDİ

        Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında yaşadığı "olay hakkında" bilgilendirildiğini duyurdu.

        Beyaz Saray'dan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "ABD Başkanı Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında yaşadığı 'olay hakkında' bilgilendirildi." ifadesi kullanıldı.

        ABD GİZLİ SERVİSİ: TRUMP GÜVENDE

        FOTO: AA
        FOTO: AA

        ABD Gizli Servisi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'daki seçim kampanyasında yaşadığı olaydan sonra koruma altına alındığını ve güvende olduğunu bildirdi.

        ABD Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, X sosyal medya hesabından, bir mesaj paylaştı.

        Trump'ın, Pensilvanya'da düzenlediği seçim kampanyası sırasında "bir olay gerçekleştiğini" aktaran Guglielmi, "Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir." bilgisini verdi.

        Guglielmi, "Bu artık Gizli Servis'in yürüttüğü bir soruşturmadır, bilgi olması halinde paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

        Eski ABD Başkanı Trump'ın, Pensilvanya'da düzenlediği seçim kampanyası sırasında silah sesleri duyulmuş, Trump hızlıca kürsüden uzaklaştırılmıştı.

        ELON MUSK'TAN DESTEK

        Tesla, SpaceX ve X'in patronu Elon Musk, saldırının ardından attığı tweet'le Trump'a desteğini açıkladı. Teknoloji milyarderi Musk, "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve bir an önce iyileşmesini umuyorum" dedi.

        EYALET VALİSİ SHAPIRO: BU ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

        Pensilvanya Valisi Josh Shapiro yaptığı açıklamada 'Bu şiddet kabul edilemez' ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Temsilciler Meclisi, senatörler, Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'den ard arda gelen mesajlarda Trump'a geçmiş olsun dendi.

        SÖZCÜDEN KORUMA VE EKİPLERE TEŞEKKÜR

        Trump'un sözcüsü yaptığı açıklamada saldırı sırasında hızlı davranan korumalar ve ilk müdahale yapılan ekiplere teşekkür etti.

        BAŞSAVCI VE SAVCIDAN FARKLI AÇIKLAMALAR

        Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi.

        Goldinger, olaya ilişkin açıklama yaptı.

        Trump'ın, Pensilvanya'da düzenlediği seçim kampanyası sırasında gerçekleşen olay hakkında bilgi veren Goldinger, "Seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü." ifadesini kullandı.

        Pensilvanya Savcısı ise 'saldırganla birlikte iki kişi öldürüldü, kurşun Trump'ın kulağını sıyırdı geçti' ifadelerini kullandı.

        SALDIRGAN ÇATIDA ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

        Bir çatıdan 125 metre uzaklıktan ateş ettiği öne sürülen tetikçinin öldürüldüğü iddia edildi. O onlar kameralara yansıdı.

        BIDEN: TRUMP GÜVENDE OLDUĞU İÇİN MÜTEŞEKKİRİM

        Saldırıyla ilgili bilgi aldığını belirten ABD Başkanı Biden, "Trump güvende ve iyi olduğu için müteşekkirim. Ona, ailesine ve mitingdeki herkese dua ediyorum. Jill ve ben Trump'ı güvenli bir yere götürdüğü için Gizli Servis'e müteşekkiriz. Bu tür şiddetin Amerika'da yeri yok. Milletçe birleşip yaşananları kınamalıyız" dedi.

        SALDIRI SUİKAST GİRİŞİMİ OLARAK SORUŞTURULUYOR

        ABDli güvenlik yetkilileri, Trumpa yönelik saldırının suikast girişimi olarak soruşturulduğunu bildirdi

        Ayrıntılar gelecek...

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