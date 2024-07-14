Son dakika haberi Trump'ın mitinginde ateş açıldı

Eski ABD Başkanı Trump'ın Pensilvanya eyaletindeki miting konuşması sırasında çok sayıda silah sesi duyuldu. Kulağını tuttuğu görülen Trump yere doğru eğildi.

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Güvenlik güçleri Cumhuriyetçi başkan adayının üstüne kapandı ve Trump hızla kürsüden uzaklaştırıldı. Trump'ın yüzünden kan akması da dikkati çekti

SAĞLIK DURUMU İYİ

FOTO: AA

ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." dedi.

Cheung, seçim mitingi sırasında yaşanan olay hakkında açıklama yaptı.

Sözcü Cheung, "Başkan Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor. Daha fazla ayrıntı gelecek." ifadesini paylaştı.

Trump'ın, Pensilvanya'nın Butler şehrinde miting sırasında kürsüde konuşurken, silah seslerine benzer patlamalardan sonra kulağından yaralandığı ve sağ yanağından kanlar aktığı görülmüştü.

Korumaları olaya acil müdahale ederek, Trump'ı kürsüden indirmişti.

Trump'a bir suikast girişimi olup olmadığıyla ilgili incelemeler sürüyor.

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BIDEN BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında yaşadığı "olay hakkında" bilgilendirildiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD Başkanı Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında yaşadığı 'olay hakkında' bilgilendirildi." ifadesi kullanıldı.