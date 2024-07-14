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        Haberler Dünya Trump'tan ilk açıklama: Kanama çoktu ne olduğunu sonradan anladım | Dış Haberler

        Trump'tan ilk açıklama: Kanama çoktu ne olduğunu sonradan anladım

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, saldırıda kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini belirterek, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 03:58 Güncelleme: 14.07.2024 - 05:31
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        Trump'tan ilk açıklama
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        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında kendisine yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında paylaşımda bulundu.

        Trump'ın mitinginde ateş açıldı
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        ABD Gizli Servisi ve güvenlik yetkililerine, hızlı müdahaleleri için teşekkürlerini ileten Trump, seçim kampanyası alanında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ise başsağlığı diledi.

        Donald Trump, edindiği bilgilere göre, ateş edenin de öldüğünü vurgulayarak, saldırganın kimliği hakkında henüz bir bilginin bulunmadığını kaydetti.

        Eski ABD Başkanı Trump, saldırıda kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini aktararak, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç." ifadesini kullandı.

        Kurşun isabet ettikten sonra "bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını" dile getiren Trump, çok fazla kan kaybı yaşadığını belirtti.

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