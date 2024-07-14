Trump'tan ilk açıklama: Kanama çoktu ne olduğunu sonradan anladım | Dış Haberler

Trump'tan ilk açıklama: Kanama çoktu ne olduğunu sonradan anladım | Dış Haberler

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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında kendisine yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında paylaşımda bulundu.

Trump'ın mitinginde ateş açıldı Haberi Görüntüle

ABD Gizli Servisi ve güvenlik yetkililerine, hızlı müdahaleleri için teşekkürlerini ileten Trump, seçim kampanyası alanında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Donald Trump, edindiği bilgilere göre, ateş edenin de öldüğünü vurgulayarak, saldırganın kimliği hakkında henüz bir bilginin bulunmadığını kaydetti.

Eski ABD Başkanı Trump, saldırıda kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini aktararak, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç." ifadesini kullandı.

Kurşun isabet ettikten sonra "bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını" dile getiren Trump, çok fazla kan kaybı yaşadığını belirtti.