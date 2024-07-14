Dünya liderlerinden saldırıya uğrayan eski ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun mesajı

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Dünya liderleri, saldırıya uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajları gönderdi.

Trump'ın mitinginde ateş açıldı Haberi Görüntüle

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'a saldırı haberinin kendisini ve eşi Sara Netanyahu'yu şoke ettiğini söyledi. Netanyahu, "Trump'ın güvenliği ve bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "iyi arkadaşı olduğunu" söylediği Trump'a düzenlenen saldırının ardından, "Bu karanlık saatlerde aklım ve dualarım Başkan Donald Trump'la" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Başkan Trump’a saldırı haberi beni şoke etti. Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Siyasi temsilcilere yönelik kabul edilemez şiddet eylemlerine bir kez daha tanık oluyoruz” diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ise "Demokrasimizde siyasi şiddete kesinlikle yer yok. Henüz tam olarak ne olduğunu bilmesek de, eski Başkan Trump'ın ciddi şekilde yaralanmaması hepimizi rahatlatmalı. Olayları, siyasette nezaketi ve saygıyı tekrar tahsis etmek için kullanmalıyız. Michelle ve ben, kendisine acil şifalar diliyoruz" dedi. Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, "ABD Başkanı Trump'ın mitingindeki şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm. Kendisine ve ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Siyasi şiddetin hiçbir türünün toplumlarımızda yeri yok. Kalbim, bu saldırının tüm kurbanlarıyla birlikte" mesajını paylaştı.

NE OLDU? ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralandı. REKLAM İlk patlamanın ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü. Patlamalar devam ederken, korumalar kürsüye atlayarak, Trump'ın etrafını sardı. Sözcüsü Steven Cheung, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." dedi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.