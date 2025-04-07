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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan Fed'e faiz mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan Fed'e faiz mesajı

        ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada bir kez daha Fed'in faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 16:14 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:14
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        Trump'tan Fed'e faiz mesajı
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        Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Yavaş hareket eden Fed faiz oranlarını düşürmeli" ifadelerini kullandı.

        Trump paylaşımında "Petrol fiyatları düştü, faiz oranları düştü (yavaş hareket eden Fed oranları düşürmeli!), gıda fiyatları düştü, ENFLASYON YOK ve uzun süredir istismar edilen ABD, halihazırda yürürlükte olan tarifeler üzerinden istismar eden ülkelerden haftada Milyarlarca Dolar getiriyor. Bu, hepsinin en büyük istismarcısı olan ve piyasaları çöken Çin'in, uzun vadeli gülünç derecede yüksek Tarifelerine ek olarak Tarifelerini yüzde 34 artırmasına rağmen, istismar eden ülkelere misilleme yapmamaları yönündeki uyarımı dikkate almamasına rağmen böyle. Onlar, onlarca yıldır ABD'den yararlanarak yeterince para kazandılar! Ülkemizin başına bunun ve daha birçok şeyin gelmesine izin verdikleri için geçmiş "liderlerimiz" suçludur. AMERİKA'YI YENİDEN HARİKA YAP!" ifadelerini kullandı.

        Ancak Trump'ın açıklamalarında karşın ABD Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Kevin Hassett, dün yaptığı açıklamada, gümrük vergilerinin, Trump'ın Fed'e faiz oranlarını düşürmesi için baskı yapmak amacıyla uyguladığı stratejinin parçası olduğunu reddetmiş ve merkez bankasına herhangi bir "siyasi zorlama" yapmayacağını söyledi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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