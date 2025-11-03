Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.115,26 %1,31
        DOLAR 42,0557 %-0,02
        EURO 48,4835 %-0,18
        GRAM ALTIN 5.423,14 %0,20
        FAİZ 39,80 %-0,52
        GÜMÜŞ GRAM 65,97 %0,12
        BITCOIN 107.878,00 %-1,92
        GBP/TRY 55,2948 %-0,10
        EUR/USD 1,1520 %-0,15
        BRENT 64,67 %-0,12
        ÇEYREK ALTIN 8.866,83 %0,20
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Trump: Nvidia’nın en gelişmiş yapay zeka çipleri sadece ABD’ye verilecek - Teknoloji Haberleri

        Trump: Nvidia’nın en gelişmiş yapay zeka çipleri sadece ABD’ye verilecek

        ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekâ devi Nvidia'nın en gelişmiş Blackwell serisi çiplerinin yalnızca Amerikan şirketlerine sunulacağını ve Çin dahil diğer ülkelere satılmayacağını açıkladı. CBS'in "60 Minutes" programında ve Air Force One uçağında yaptığı açıklamalarda, bu çiplerin ABD'nin teknolojik üstünlüğünü korumak adına stratejik bir kaynak olduğunu vurgulayan Trump, Çin'e yalnızca daha düşük kapasiteli versiyonların satılabileceğini belirtti. Bu yaklaşım, Washington'daki Çin karşıtı çevrelerden destek görürken, Nvidia'nın küresel ihracat stratejisi açısından yeni bir dönemin habercisi olabilir.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 03.11.2025 - 15:56 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Nvidia'nın AI çipleri sadece ABD'ye"
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekâ teknolojilerinde küresel rekabetin merkezinde yer alan Nvidia’nın en gelişmiş çiplerinin yalnızca Amerikan şirketlerine sağlanacağını duyurdu. CBS televizyonunda yayımlanan “60 Minutes” programında konuşan Trump, Nvidia’nın Blackwell serisi çiplerinin Çin ve diğer ülkelere satılmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Bu açıklama, ABD’nin yapay zekâ alanındaki liderliğini koruma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

        BLACKWELL ÇİPLERİNE ULUSAL KORUMA

        Trump, “En gelişmiş olanları sadece Amerika’ya vereceğiz. Başka kimseye vermeyeceğiz,” diyerek Nvidia’nın Blackwell serisi çiplerinin stratejik önemine dikkat çekti. Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada da bu tutumunu yineleyen Trump, “Bu çipleri başkalarına vermiyoruz” ifadelerini kullandı.

        ÇİN’E SINIRLI ERİŞİM İHTİMALİ

        Trump, Çin’e Blackwell çiplerinin daha az gelişmiş versiyonlarının satılabileceğini ima etti. “Onların Nvidia ile çalışmasına izin verebiliriz ama en gelişmiş olanlar konusunda değil” diyerek Çin’e yönelik teknoloji ihracatında daha sıkı kontrollerin sinyalini verdi. Bu açıklama, Washington’daki Çin karşıtı çevrelerden destek buldu. Temsilciler Meclisi Çin Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi John Moolenaar, bu tür bir satışın “İran’a silah kalitesinde uranyum vermekle eşdeğer” olacağını söyledi.

        GÜNEY KORE’YE DEV TESLİMAT, ÇİN’E LİSANS YOK

        Nvidia, geçtiğimiz hafta Güney Kore’ye ve Samsung gibi büyük şirketlere 260 binden fazla Blackwell çipi tedarik edeceğini duyurdu. Ancak Çin’e yönelik ihracat için ABD’den lisans başvurusunda bulunmadı. Nvidia CEO’su Jensen Huang, Çin’in şu anda şirketin ülkede faaliyet göstermesini istemediğini belirterek, “Çin’e erişimimiz olmadan ABD’deki Ar-Ge’yi finanse edemeyiz” dedi.

        YAPAY ZEKADA JEOPOLİTİK REKABET DERİNLEŞİYOR

        Trump yönetimi, Temmuz ayında yayımladığı yeni yapay zekâ stratejisiyle çevresel düzenlemeleri gevşetmeyi ve müttefik ülkelere AI teknolojisi ihracatını artırmayı hedeflemişti. Ancak Çin’e yönelik kısıtlamalar bu stratejinin dışında tutuluyor. Trump’ın açıklamaları, ABD’nin yapay zekada üstünlüğünü koruma kararlılığını ve bu alandaki jeopolitik rekabetin giderek sertleştiğini gösteriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Habertürk Anasayfa