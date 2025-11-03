Trump: Nvidia’nın en gelişmiş yapay zeka çipleri sadece ABD’ye verilecek - Teknoloji Haberleri

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekâ teknolojilerinde küresel rekabetin merkezinde yer alan Nvidia’nın en gelişmiş çiplerinin yalnızca Amerikan şirketlerine sağlanacağını duyurdu. CBS televizyonunda yayımlanan “60 Minutes” programında konuşan Trump, Nvidia’nın Blackwell serisi çiplerinin Çin ve diğer ülkelere satılmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Bu açıklama, ABD’nin yapay zekâ alanındaki liderliğini koruma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

BLACKWELL ÇİPLERİNE ULUSAL KORUMA

Trump, “En gelişmiş olanları sadece Amerika’ya vereceğiz. Başka kimseye vermeyeceğiz,” diyerek Nvidia’nın Blackwell serisi çiplerinin stratejik önemine dikkat çekti. Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada da bu tutumunu yineleyen Trump, “Bu çipleri başkalarına vermiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇİN’E SINIRLI ERİŞİM İHTİMALİ

Trump, Çin’e Blackwell çiplerinin daha az gelişmiş versiyonlarının satılabileceğini ima etti. “Onların Nvidia ile çalışmasına izin verebiliriz ama en gelişmiş olanlar konusunda değil” diyerek Çin’e yönelik teknoloji ihracatında daha sıkı kontrollerin sinyalini verdi. Bu açıklama, Washington’daki Çin karşıtı çevrelerden destek buldu. Temsilciler Meclisi Çin Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi John Moolenaar, bu tür bir satışın “İran’a silah kalitesinde uranyum vermekle eşdeğer” olacağını söyledi.

GÜNEY KORE’YE DEV TESLİMAT, ÇİN’E LİSANS YOK Nvidia, geçtiğimiz hafta Güney Kore’ye ve Samsung gibi büyük şirketlere 260 binden fazla Blackwell çipi tedarik edeceğini duyurdu. Ancak Çin’e yönelik ihracat için ABD’den lisans başvurusunda bulunmadı. Nvidia CEO’su Jensen Huang, Çin’in şu anda şirketin ülkede faaliyet göstermesini istemediğini belirterek, “Çin’e erişimimiz olmadan ABD’deki Ar-Ge’yi finanse edemeyiz” dedi. YAPAY ZEKADA JEOPOLİTİK REKABET DERİNLEŞİYOR Trump yönetimi, Temmuz ayında yayımladığı yeni yapay zekâ stratejisiyle çevresel düzenlemeleri gevşetmeyi ve müttefik ülkelere AI teknolojisi ihracatını artırmayı hedeflemişti. Ancak Çin’e yönelik kısıtlamalar bu stratejinin dışında tutuluyor. Trump’ın açıklamaları, ABD’nin yapay zekada üstünlüğünü koruma kararlılığını ve bu alandaki jeopolitik rekabetin giderek sertleştiğini gösteriyor.