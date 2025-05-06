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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump: İlaçlara yönelik tarifeleri önümüzdeki iki hafta içinde açıklayacağım - İş-Yaşam Haberleri

        Trump: İlaçlara yönelik tarifeleri önümüzdeki iki hafta içinde açıklayacağım

        ABD Başkanı Donald Trump, ilaçlara yönelik tarifelerin zamanlaması ve oranlarına yönelik soru üzerine, "Önümüzdeki iki hafta içinde açıklayacağım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 08:05 Güncelleme: 06.05.2025 - 08:05
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        "İlaçlara yönelik tarifeleri önümüzdeki iki hafta içinde açıklayacağım"
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        Trump, Oval Ofis'te reçeteli ilaçlar için sağlam bir yerli üretimin yeniden tesis edilmesini kolaylaştırmaya yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı.

        İmza töreninde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Trump, ilaçlara yönelik tarifelerin zamanlaması ve oranlarına yönelik soru üzerine, "Önümüzdeki iki hafta içinde açıklayacağım" diye konuştu.

        TRUMP, TARİFELER SAYESİNDE İLAÇ FİRMALARININ TESİSLERİNİ ABD'YE TAŞIYACAĞINI SAVUNMUŞTU

        Alüminyum, çelik ve otomobil gibi ürünlere yönelik sektörel tarifeleri duyuran Trump, geçen ay ilaç sektörüne yönelik de "büyük" tarifelerin uygulanacağını bildirmişti.

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        Bu sayede diğer ülkelerdeki ilaç firmalarının tesislerini ABD'ye taşıyacağını savunan Trump, "Bunu duydukları zaman Çin'i terk edecekler. Diğer yerleri terk edecekler çünkü satış yapmak zorundalar. Ürünlerinin çoğu burada satılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

        Trump, şirketlerin üretimlerini ABD'de yapması durumunda tarife ile karşılaşmayacaklarını belirtmişti.

        Geçen ay, ilaç şirketi Novartis, gelecek 5 yılda 23 milyar dolarlık yatırımla ABD'deki üretim ve AR-GE faaliyetlerini genişletmeyi planladığını duyurmuştu.

        İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche ise gelecek 5 yıl içinde ABD'de ilaç ve tanı alanında 50 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

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