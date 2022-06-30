TRT Spor canlı izle Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 Voleybol Miletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu gece Hollanda karşısında galibiyet arıyor. Son olarak Kanada'ya 3-1 mağlup olan millilerimiz, yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. Peki, merakla beklenen Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Hollanda Türkiye voleybol maçı 30 Haziran Perşembe günü saat 23:00'da başlayacak.

HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

HOLLANDA TÜRKİYE CANLI YAYIN (23.00)