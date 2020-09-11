Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ölümcül koronavirüs salgını başta havacılık olmak üzere taşımacılık sektörünü derinden etkiledi. Küresel ölçekte havacılık sektörü, normalleşme adımlarına karşın önceki döneme kıyasla yolcuda yeterli talep olmadığı için büyük bir krizle boğuşuyor. Devletler, sektörde olası iflasların önünü kesmek için havayolu şirketlerini değişik yollarla destekliyor. İzleyen dönemde de bu tür adımların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

DEMİRYOLU SEKTÖRÜ DE ZORLANIYOR

Seyahatlerin olabildiğince azaltılması demiryolu taşımacılığına da zorluyor. Demiryolu taşımacılık şirketleri de yolcu sayısının dramatik biçimde düşmesi nedeniyle ciddi bir gelir kaybıyla karşı karşıya kaldı.

ZARAR ARTACAK

TCDD, bir süre önce alt yapı ve işletme olmak üzere iki ayrı genel müdürlüğe bölündü. Yolcu ve yük taşımacılığından, TCDD Taşımacılık sorumlu…

TCDD Taşımacılık, salgının başladığı dönemde mart ayında YHT, ana hat ve bölgesel tren seferlerini durdurdu.

Normalleşme adımlarıyla birlikte mayıs ayının son haftasında YHT seferleri yeniden başlatıldı. Salgına karşı önlemler kapsamında mayıs ayı sonundan bugüne dek yüzde 50 kapasite ile yolcu taşınıyor; günde 52 yerine yalnızca 20 sefer yapılıyor. Her seferde de en az 225 yolcu daha az taşınıyor.

Konvansiyonel ya da “geleneksel” olarak adlandırılan trenlerle yapılan ana hat (Türkiye’nin değişik illeri arasında gerçekleştirilen) seferleri ise hala başlatılmadı.

Bu durum TCDD Taşımacılık’ın gelirlerini azaltırken, zararının da artmasına yol açacak. TCDD Taşımacılık, 2019 yılını 1.1 milyon TL zararla kapattı. Koronavirüs salgınına bağlı olarak yolcu ve sefer sayısının düşmesi nedeniyle 2020 yılı zararının 1.5 milyar TL’yi aşabileceği hesaplanıyor.

YÜKTE ÖNEMLİ ARTIŞ

Kaynaklar, yük taşımacılığında her geçen gün daha yüksek bir performansın gösterildiğini belirterek, “Yük taşımacılığında önceki yıl verilerinin üstüne çıkıldığını söyleyebiliriz. Yolcu da kayıp var, bu kaybın bir bölümü yükte oluşan avantajla karşılanıyor” dedi.