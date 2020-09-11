Ölümcül koronavirüs salgını başta havacılık olmak üzere taşımacılık sektörünü derinden etkiledi. Küresel ölçekte havacılık sektörü, normalleşme adımlarına karşın önceki döneme kıyasla yolcuda yeterli talep olmadığı için büyük bir krizle boğuşuyor. Devletler, sektörde olası iflasların önünü kesmek için havayolu şirketlerini değişik yollarla destekliyor. İzleyen dönemde de bu tür adımların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.
DEMİRYOLU SEKTÖRÜ DE ZORLANIYOR
Seyahatlerin olabildiğince azaltılması demiryolu taşımacılığına da zorluyor. Demiryolu taşımacılık şirketleri de yolcu sayısının dramatik biçimde düşmesi nedeniyle ciddi bir gelir kaybıyla karşı karşıya kaldı.
ZARAR ARTACAK
TCDD, bir süre önce alt yapı ve işletme olmak üzere iki ayrı genel müdürlüğe bölündü. Yolcu ve yük taşımacılığından, TCDD Taşımacılık sorumlu…
TCDD Taşımacılık, salgının başladığı dönemde mart ayında YHT, ana hat ve bölgesel tren seferlerini durdurdu.
Normalleşme adımlarıyla birlikte mayıs ayının son haftasında YHT seferleri yeniden başlatıldı. Salgına karşı önlemler kapsamında mayıs ayı sonundan bugüne dek yüzde 50 kapasite ile yolcu taşınıyor; günde 52 yerine yalnızca 20 sefer yapılıyor. Her seferde de en az 225 yolcu daha az taşınıyor.
Konvansiyonel ya da “geleneksel” olarak adlandırılan trenlerle yapılan ana hat (Türkiye’nin değişik illeri arasında gerçekleştirilen) seferleri ise hala başlatılmadı.
Bu durum TCDD Taşımacılık’ın gelirlerini azaltırken, zararının da artmasına yol açacak. TCDD Taşımacılık, 2019 yılını 1.1 milyon TL zararla kapattı. Koronavirüs salgınına bağlı olarak yolcu ve sefer sayısının düşmesi nedeniyle 2020 yılı zararının 1.5 milyar TL’yi aşabileceği hesaplanıyor.
YÜKTE ÖNEMLİ ARTIŞ
Kaynaklar, yük taşımacılığında her geçen gün daha yüksek bir performansın gösterildiğini belirterek, “Yük taşımacılığında önceki yıl verilerinin üstüne çıkıldığını söyleyebiliriz. Yolcu da kayıp var, bu kaybın bir bölümü yükte oluşan avantajla karşılanıyor” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!