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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, "Sepette İyilik" programıyla, kullanıcıları 23 Nisan'da çocuk hakları odaklı STK'lere destek vermeye davet etti.

STK'lere özel bir alan açıp görünürlük sağlayarak kaynaklarını artırmalarına destek olmak amacıyla başlatılan programda, çocuk sağlığı, hakları, eğitimi ve güvenliğine yönelik çalışmalar yapan bazı kuruluşlar yer alıyor.

STK'ler, Sepette İyilik üzerinden tercihlerine göre ürün veya dijital destek kartı satışıyla daha fazla bireysel destekçiye ulaşabiliyor. Elde edilen gelirin tamamı, hiçbir kesinti olmadan STK'lere aktarılıyor.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA İŞ BİRLİĞİ Trendyol'un teknolojik yetkinliğini toplum yararına kullanma hedefiyle oluşturduğu Sepette İyilik'te, STK'lerin satışa sunduğu binlerce ürün yer alıyor. Sivil toplum ve özel sektör işbirliğiyle başlatılan Sepette İyilik programında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, LÖSEV, Türk Eğitim Vakfı, Çocuklar Gülsün Diye Derneği, UCİM, Koruncuk Vakfı, TOHUM Otizm Vakfı, TOÇEV, SERÇEV ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi gibi kuruluşlar yer alıyor. Program kapsamında 2020'den bu yana 88 farklı STK, platform üzerinde 470 bin adet ürün ve 1 buçuk milyon adet dijital destek kartı satışı gerçekleştirdi. Şubat 2024 itibarıyla "Sepette İyilik" hareketine katılan STK'lerin elde ettikleri toplam gelir 200 milyon lira oldu.