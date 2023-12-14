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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pişman olduğunu söyledi: Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!' - Son dakika haberleri

        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'

        Eskişehir'de, yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi 17 yaşındaki Kader Yürük´e  girdiği tramvay yolunda çarparak ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsü 20 yaşındaki Berkay Ergün, iyi hal indirimiyle `taksirle ölüme neden olmak´ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kader Yürük´ün ailesi karara tepki gösterirken, avukatları itiraz edeceklerini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 09:19 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:42
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        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
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        Eskişehir'de "Pes" dedirten kaza, geçen mart ayında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi´nde meydana geldi.

        YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇECEKTİ

        DHA'da yer alan habere göre tramvay oyuna giren Berkay Ergün (20) yönetimindeki hafif ticari araç, 71 Evler tramvay durağında yaya geçidinden yoluna karşısına geçmeye çalışan Kader Yürük´e (17) çarptı.

        GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

        Ağır yaralanan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12´nci sınıf öğrencisi Kader Yürük, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.

        "TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAKTAN" TUTUKLANDI

        Tedaviye alınan Yürük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Berkay Ergün, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede `taksirle ölüme neden olmak´ suçundan tutuklandı.

        "BİRİNCİ DERECE TAM VE ASLİ KUSURLU"

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı sürücü Berkay Ergün hakkında 9´uncu Asliye Ceza Mahkemesi´ne dava açtı. İddianamede Ergün´ün bilinçli taksirle lise öğrencisi Kader Yürük´e çarparak ölümüne neden olduğu belirtildi. Ayrıca bilirkişi ve trafik raporunda da sürücü Berkay Ergün´ün birinci derece tam ve asli kusurlu olduğu, ölen lise öğrencisi Kader Yürük´ün ise kusurunun olmadığı kaydedildi.

        ARACIN HIZI 95.4 KM'YDİ

        Ayrıca sürücünün aracıyla 95.4 kilometre hızla gittiği bilgisine yer verildi. Sürücü Berkay Ergün ilk ifadesinde frene basarak durmaya çalıştığını öne sürerek, "Tramvay yoluna girdim. Hatta sonrasında frene bastım. Olay yerinde neden fren izi yok bilemiyorum. Hızımı tam olarak hatırlamıyorum ancak 45 civarında olabilir. Olayda dolayı çok pişmanım, keşke bu kişi yerine ben ölseydim" dedi.

        PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Eskişehir 9´uncu Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Berkay Ergün, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada ölen Kader Yürük´ün yakınları ile taraf avukatları yer aldı. Mahkemedeki son savunmasında olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirten sanık Berkay Ergün, "Önümde araç olduğu için tramvay yoluna girdim. Bilinçli şekilde yapmadım. Söz konusu olay neticesinde çok üzgünüm" dedi.

        'İYİ HAL İNDİRİMİ'YLE 6 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS

        Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Berkay Ergün´e `bilinçli taksirle ölüme neden olma´ suçundan 7 yıl 8 ay hapis cezası verdi, iyi hal indirimiyle ceza 6 yıl 10 ay 15 güne düşürüldü. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        GENÇ KIZIN AİLESİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

        Mahkeme kararının ardından ölen lise Kader Yürük'ün yakınları karara tepki gösterdi. Kader Yürük'ün ailesinin avukatı İsmail Doğancan Çıra, sanığın eylemini olası kast ile işlediğini kanaatinde olduklarını belirterek, bu sebeple İstinaf Mahkemesine itiraz edeceklerini söyledi.

        Hafif ticari araç tramvay yoluna girdi! Kader öldü!
        Hafif ticari araç tramvay yoluna girdi! Kader öldü! Haberi Görüntüle
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        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
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