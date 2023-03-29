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Hafif ticari araç tramvay yoluna girdi! Kader öldü!

Eskişehir'de, yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi 16 yaşındaki Kader Yürük, tramvay yoluna giren kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Berkay E., polis merkezine götürüldü

Giriş: 29.03.2023 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Eskişehir'de hafif ticari araç tramvay yoluna girdi! Lise öğrencisi Kader öldü!
Hafif ticari araç tramvay yoluna girdi! Kader öldü!
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DHA

Eskişehir'de kan donduran kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi´nde meydana geldi.

YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ

Tramvay yoluna giren Berkay E. yönetimindeki kamyonet, 71 Evler tramvay durağında yaya geçidinden yoluna karşısına geçmeye çalışan Kader Yürük´e (16) çarptı.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12´nci sınıf öğrencisi Kader Yürük, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Yürük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Berkay E., polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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