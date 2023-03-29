Hafif ticari araç tramvay yoluna girdi! Kader öldü!

DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12´nci sınıf öğrencisi Kader Yürük, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Yürük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.