Hafif ticari araç tramvay yoluna girdi! Kader öldü!

Eskişehir'de kan donduran kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi´nde meydana geldi.
YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ
Tramvay yoluna giren Berkay E. yönetimindeki kamyonet, 71 Evler tramvay durağında yaya geçidinden yoluna karşısına geçmeye çalışan Kader Yürük´e (16) çarptı.
GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12´nci sınıf öğrencisi Kader Yürük, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan Yürük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Berkay E., polis merkezine götürüldü.