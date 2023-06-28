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Trakya'da 204 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı

Trakya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 204 kişi hastanelere başvurdu

Giriş: 28.06.2023 - 19:05 | Güncelleme: ABONE OL
Trakya'da 204 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı
Trakya'da 204 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı
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AA

Edirne ve ilçelerinde kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralandı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine gelen İbrahim Arda, AA muhabirine, Kemalköy'de kurbanını keserken yaralandığını söyledi.

Elindeki satırın sağ ayağının üzerine düştüğünü belirten Arda, "Kurban kesenler çok dikkat etsin. Yorgunluk arttıkça eline hakim olamıyorsun ve böyle kazalar kaçınılmaz oluyor. Ayağıma dikiş atıldı tedavimi oldum." dedi.

Kurban keserken ya da kurban eti doğrarken yaralanan Edirne'de 15, Kırklareli'nde 12, Tekirdağ'da 177 kişi hastanelere başvurdu.

Yaralananların tedavilerinin ayakta yapıldığı öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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