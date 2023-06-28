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İstanbul'da 917 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı

İstanbul'da kurban keserken yaralanan 917 kişiden 10'u ameliyat edildi

Giriş: 28.06.2023 - 18:43 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da 917 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı
İstanbul'da 917 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı
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AA

AA muhabirinin İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından kurban kesen vatandaşlardan bazıları, bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı.

Yaralananların kimi yakınlarının yardımıyla kimi de ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 917 yaralının büyük kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ağır yaralanan 10 kişiye ise cerrahi müdahale yapıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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