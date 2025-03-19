Hepiyi Sigorta'nın ilk poliçe kesmesinden bu yana yaklaşık 3 yıl geçtiğini hatırlatan Hepiyi Sigorta Genel Müdürü Şenol Ortaç, bu üç yılda yazılım, dağıtım kanalı ve hasar organizasyonu gibi önemli bir yapılanmaya gidip hızlı bir büyüme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Özellikle oto sigortalarında önemli bir pazar payına sahip olarak trafik sigortasında altıncı ve kasko sigortasında 7'inci duruma geldiklerinin altını çizen Ortaç, "Pazar payında hedeflediğimiz ve planladığımız yere geldik. Türkiye'nin en yaygın sigorta şirketiyiz. 8 binin üstünde aktif acentemiz var. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok teklif veren şirketiyiz. Günde 150 bine yakın teklif veriyoruz. Ciromuzun yüzde 75-80'i trafik ve kasko sigortalarından oluşuyor. Bunu yaparken teknolojiyi çok yoğun kullandık. İyi bir tarife ve risk seçim algoritmasına sahibiz. Bunun etkisi var. Çok verimli bir sigorta şirketiyiz" diye konuştu. Kuruldukları ilk yıldan bu yana sürekli kar ettiklerini anlatan Ortaç, özellikle trafik sigortasında gelecek yıllardaki hasar ödemesi için ciddi rezerv ayırdıklarına vurgu yaptı.

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'TRAFİKTE SERBEST TARİFE İSTİYORUZ'

Sigorta sektörünün mali karların da etkisiyle 2024'ü son 5 yılın en karlı dönemi olarak kapattığını ifade eden Ortaç, 2025'te de bu durumun azalarak da olsa devam edeceğini kaydetti. Sektörün büyüdüğünü ve büyümenin etkisiyle karlılığın da büyümeye devam edeceğini dile getiren Ortaç ancak trafik sigortalarında serbest tarife isteklerinin olduğunu vurguladı. Sigortacıların iyi ve kötü sürücüyü ayırıp fiyatını belirlemeyi arzuladığını belirten Ortaç, "Trafik sigortasında serbest tarifeye geçildiğinde ortalama fiyatın yükseleceğini düşünmüyorum. Belki başlangıçta yüzde 10-15 yükselse bile rekabetle hemen geriye gelecek. Ancak sayıları yüzde 2-3'ler civarında olan çok kaza yapan kesim etkilenecek" dedi.

Sayıları toplam içinde en fazla yüzde 10'u oluşturan bir kesimin toplam hasarın yüzde 35-40'ını yaptığını anlatan Ortaç, serbest tarife ile sigortalıların yüzde 50'sinden fazlasının priminin azalacağını yüzde 40'ını priminin değişmeyeceğini yüzde 10'luk kesim için fiyatların artacağını tahmin ettiğini belirtti. Ortaç serbest tarifenin fiyatları düşürmesine örnek olarak bu yıl enflasyonun altında artarak trafik sigortasından daha ucuz hale gelen kasko sigortasını gösterdi.

TAMAMLAYICI SAĞLIK 120 DOLARDAN 300 DOLARA ÇIKTI Ortaç, ancak tam rekabetin sağlık sigortalarında da sağlanamadığını bu nedenle medikal enflasyon ile birlikte rekabetsizliğin etkili olduğunu anlattı. Bu alanda büyük sigorta şirketlerinin hastanelere karşı pazarlık güçlerinin çok fazla olduğunu söyleyen Ortaç, büyük şirketlerin normal şirketlerin 100 liraya anlaştığı fiyatı 70 liraya mal ettiklerini anlatarak şunları kaydetti: "Bu rekabeti olumsuz etkiliyor. Fiyatlar yükseliyor. Örneğin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda ortalama poliçe primi 120 dolar seviyesindeydi şimdi 300 dolar seviyesinde. Kasko ise son 3-4 senedir 280 ile 320 dolar arasında. TSS çok önemli. Eğer fiyatları belli bir düzeyde tutarsak çok büyük bir kesim sigortalı olur. Aksi halde özel sağlık sigortasında olduğu gibi poliçe sayısı belirli bir düzeye küçülür. Devletin burada veri paylaşımını sigorta şirketleri ile yapması gerekiyor. " REKLAM KASKO VE SİGORTADA SİGORTALILIK ORANI YÜKSEK Kasko sigortasına yönelik önemli bilgiler veren Ortaç, yüzde 25 olarak bilinen otomobillerde kasko sigortası oranının yaş 0-5'e indirildiğinde yüzde 80-85'e çıktığını kaydetti. Ortaç, yaşı 10'a çıkardığımızda da oranın yüzde 70 olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin otoparkı 13 yaşında. Biz zaten sigorta şirketleri olarak 11-12 yaşın üstü araçları sigortalamıyoruz. Bu araçların oranı yüzde 50. Trafik sigortasında da sigortalılık oranı yüzde 97'nin üstünde. Sıfır araç satıldığında kasko oranı yüzde 80 trafik yüzde 100" şeklinde konuştu. YABANCI YATIRIMCI YENİDEN SATIN ALMA İÇİN GELECEK Sigorta sektörünün son 3 yılda döviz bazında da yüksek büyüme kaydettiğini dile getiren Ortaç, yabancıların bu durumun farkına vardığını ve yakında yeni satın almalar için geleceklerini tahmin ettiklerini ifade etti. Ortaç, "Son 3 yılda Avrupa'nın tamamında en çok büyüyen sigorta sektörüyüz. Döviz bazında bile yüzde 30'un üstünde büyüme gerçekleştiriliyor. Poliçe adeti bazında da büyüme var. Bundan 8-10 yıl önce Türkiye'ye çok fazla yabancı sermaye ilgisi vardı. Ekonomi böyle devam ettiği müddetçe yine yabancı ilgisinin artacağını düşünüyorum. Ancak bu kez sadece Avrupalılar değil. ABD, Uzakdoğu, Asya ve Çin'den Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen sermaye grupları var. Para akacağı yolu buluyor. Büyüyen bir sektörü görmeye başladılar. Trafikteki problem de çözülerse Türkiye'ye çok ciddi akım olacağını düşünüyorum" dedi.