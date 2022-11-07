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TRAFİK CEZALARI: 2023'de trafik cezaları ne kadar olacak? Hız sınırı, kırmızı ışık, kemer cezası kaç TL?

Yeni trafik cezaları belli oldu! İşte 2023'de trafik cezaları

2023 yılında pasaport harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik cezaları gibi birçok kaleme gelecek artış oranı belli oldu. Birçok kalemde yapılacak artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 oldu.

Giriş: 07.11.2022 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2023 yılının trafik cezaları Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte belli oldu. TÜİK’in açıkladığı ekim ayı enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen bu orana göre, önümüzdeki yıl kırmızı ışıkta geçmenin cezası 952 liraya, 1 yıllık pasaport ücreti 1000 liraya, yurtdışından telefon getirmenin bedeli ise 6 bin liraya yükselecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanırsa bazı oranlar yeniden belirlenecek. Peki, 2023'de trafik cezaları ne kadar olacak? Hız sınırı, kırmızı ışık, kemer cezası kaç TL? İşte 2022-2023 ceza fiyatları tablosu

  • YENİ TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?

    Kırmızı ışıkta geçme: 951 TL

    Hız sınırını %10-%30’a kadar aşma: 951 TL

    Hız sınırını %50’den fazla aşma: 4 bin 64 TL

    Alkollü araçla ilk yakalanma: 4 bin 64 TL

    Ehliyetsiz araç kullanma: 8 bin 90 TL

    Drift atma: 20 bin 342 TL

  • KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI NE KADAR?

    Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu.

  • ARAÇ SÜRERKEN TELEFON KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

    KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.

  • ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

    Alkollü araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak.

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