Ligde 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne her yıl şampiyon takımın bayrağı asılıyor.

Trabzonspor, ligin 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 2-2 berabere kalarak, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.