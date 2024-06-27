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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor Ozan Tufan'ın maliyetini açıkladı! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor Ozan Tufan'ın maliyetini açıkladı!

        Trabzonspor, Hull City'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan'ın maliyetini açıkladı. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcuya bu süreçte yaklaşık 214 milyon TL ödenecek. Hull City'ye ise bonservis bedeli olarak 2 milyon euro ödenecepi belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 14:09 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:15
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        Ozan Tufan'ın maliyeti açıklandı!
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        Trabzonspor, yeni transferi Ozan Tufan'ın maliyetini açıkladı.

        KAP'a yapılan açıklamada, 3+1 yıllık sözleşme imzalanan milli futbolcu için Hull City'ye 2 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

        İşte Ozan Tufan'ın bordo-mavili kulüpten kazanacağı garanti ücret:

        2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL

        2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL

        2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL

        Opsiyonun kullanılması halinde 2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL

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