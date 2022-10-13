Trabzonspor Monaco maçı ne hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? TS maçı bugün mü

Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında bu akşam Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek. Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor. Peki Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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