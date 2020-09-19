Sağıroğlu, kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Türk futbolunda kronikleşen hastalıkların bir türlü tedavi edilemediğini, kurulların değişmesine rağmen anlayışların değişmediğini savundu.
Her sezonun, "Hakemlerin konuşulmadığı bir lig istiyoruz" temennisiyle başladığını ancak daha ilk haftadan hakemlerin sonuçlara etki edecek kararlarıyla sahneye çıktığını iddia eden Sağıroğlu, "Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri adaletin sağlanamamasıdır. Bunu sağlayacak bir yapı kurulamadığı sürece adaletsiz kararlar can yakmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.
Sağıroğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Süper Lig'in henüz ikinci haftası geride kalmışken takımımız aleyhine yaşanan fahiş hakem kararlarıyla puan ya da puanlarımız çalınmıştır. Takım anlamında eksik olmamız elbette bizi bağlar. Bu bizim sorunumuzdur. Ancak bu eksikliğimiz bahane edilerek hakemlerin, haysiyetsizce bir şekilde aleyhimize verdiği kararları meşrulaştırmaz. Son iki haftada gördük ki 'sözde' yenilenen Merkez Hakem Kurulu yine eyyamcı, yine lobici, yine emir eri. Yine birilerinin ekmeğine yağ sürecek şekilde ligi dizayn ediyorlar."
"BU KARARLARIN TAMAMINDA KASIT VARDIR"
"Serdar Tatlı yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor'un maçlarını izliyor mu?" sorusunu yönelten Sağıroğlu, diğer sorularını ise şöyle sıraladı:
"Geçtiğimiz hafta oynadığımız karşılaşmada Ekuban'a verilmeyen ancak rakip takım oyuncusuna verilen penaltı Serdar Tatlı ve MHK üyelerinin yüzünü kızartıyor mu? Tüm futbol kamuoyunun gülerek yorumladığı bir penaltı pozisyonu sonrası takımımızın 10 kişi kalarak puan kaybetmesi karşısında Serdar Tatlı ve MHK üyeleri utanıyor mu? Bugün Afobe'nin, Nwakaeme'nin ve Serkan Asan'ın pozisyonlarına penaltı kararı veremeyen, 2 metre önündeki penaltı pozisyonu için verdiği kararı VAR protokollerine tamamen aykırı bir şekilde geri alan Volkan Bayarslan ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun Trabzonspor’a karşı sergiledikleri haysiyetsizce tavır Serdar Tatlı ve MHK üyelerini rahatsız ediyor mu? Maçın orta hakemi Bayarslan'ın geçmiş yıllarda Trabzon'da yaşadığı talihsiz bir olayın intikamını almasına seyirci kalan Serdar Tatlı ve MHK üyelerinin vicdanları sızlıyor mu?"
Ömer Sağıroğlu, bu kararların hata değil, tamamının kasıtlı olduğunu ileri sürerek, "Bu kararların tamamında kasıt vardır. Bu kararların tamamında art niyet ve planlı bir organizasyon vardır. Serdar Tatlı yönetimindeki MHK'yi adaletli davranmaya ve ahlaklı olmaya çağırıyoruz. Aksi takdirde ligin bu şekilde sürdürülemeyeceğini futbol kamuoyuna ilan ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.
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