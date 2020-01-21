21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Trabzonspor'da, hat-trick yaparak gol sayısını 15'e yükselten Alexander Sörloth, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olan Şota Arveladze'den daha golcü bir dönem geçiriyor.
Ligde gol krallığında ilk sırada yer alan Sörloth, 1995-1996 sezonunda 25 golle bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze'nin 18 haftalık performansını geride bıraktı.
18. haftada Kasımpaşa maçında ağları 3 kez havalandırarak 15 gole ulaşan Sörloth, böylece 1995-1996 sezonunun aynı döneminde 12 gol atan Şota Arveladze'den daha fazla gol kaydetti.
Sörloth, ligde kalan 16 haftada 11 gol daha kaydetmesi halinde Gürcü oyuncudan daha fazla gol atarak kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını elde edecek.
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Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin avroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Sörloth, şimdiden takımda daha önce görev yapan birçok yabancı golcüden daha fazla gol attı.
Sörloth, 2 gol atması halinde 2014-2015 sezonunu 17 golle tamamlayan Oscar Cardozo'yu yakalayacak.
2018-2019 sezonunu 15 golle tamamlayan Hugo Rodallega'yı şimdiden yakalayan Norveçli golcü, 2013-2014 sezonunda 13 gol atan Paulo Henrique, 12 gol kaydeden Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları ise geride bıraktı.
SÖRLOTH VE ŞOTA'NIN GOLLERİ
Sörloth, Trabzonspor formasıyla 18 haftalık periyotta Kasımpaşa ile oynanan 2 maçta toplam 4, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde 2, Beşiktaş, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında 1'er gol attı.
Şota, 1995-1996 sezonunda 18 haftalık periyotta Vanspor maçında 3, Galatasaray, Kayserispor, Gençlerbirliği karşılaşmalarında 2'şer, Kocaelispor, Altay ve Antalyaspor maçlarında 1'er gol kaydetmişti.
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