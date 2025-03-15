Trabzonspor: 3 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer sahasında oynanan maçta 3-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor'un gollerini; 7. dakikada Simon Banza, 62. dakikada Ozan Tufan ve 87. dakikada Batista Mendy attı.

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Başakşehir'de Piatek, 59. dakikadaki penaltı vuruşundan yararlanamadı.

DENİZ TÜRÜÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Başakşehir forması giyen Deniz Türüç, 64. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trabzonspor, bu sonucun ardından puanını 35'e yükseltti. Başakşehir ise 36 puanda kaldı.

Trabzonspor, ligde gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek. Başakşehir ise Eyüpspor'a misafir olacak.

FATİH TEKKE, TRABZONSPOR KARİYERİNE GALİBİYETLE BAŞLADI Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başındaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. REKLAM Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 47 yaşındaki çalıştırıcı, Başakşehir karşısında Trabzonspor'da teknik adam olarak ilk maç heyecanını yaşadı. Fatih Tekke, futbolculuk kariyerinde bordo-mavili ekipte uzun yıllar forma giydikten sonra 2006'da Rusya ekibi Zenit'e transfer olmuştu. Futbolculuk hayatını sonlandırmasının ardından Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'u çalıştıran Tekke, yaklaşık 19 yıl sonra altyapısından yetiştiği Karadeniz temsilcisinde bu kez teknik adam olarak saha kenarında yer aldı.

TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK Bordo-mavili takım, son oynadığı Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Hatayspor'a 2-1 yenildikleri müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Oleksandr Zubkov ile Arif Boşluk'u yedeğe çekti. Okay Yokuşlu ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamadı. Tekke, Başakşehir karşısında bu oyuncuların yerine Ozan Tufan, Mustafa Eskihellaç ve Pedro Malheiro'yu ilk 11'de görevlendirdi. REKLAM Karadeniz temsilcisi, sahaya Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Mendy, Visca, Ozan Tufan, Sikan ve Banza ilk 11'iyle çıktı.

ÇAĞDAŞ ATAN, 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Süper Lig'de son çıktıkları maçın başlangıç kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti. Atan, Kayserispor'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Olivier Kemen'i kadroya almadı, Lucas Lima ile Joao Figueiredo'yu ise yedeğe çekti. Turuncu-lacivertlilerde Trabzonspor karşısında bu oyuncuların yerine Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir ve Umut Güneş ilk 11'de görev aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada RAMS Başakşehir gole yaklaştı. Deniz Türüç'ün tek pasıyla sağ kanatta son çizgiye hareketlenen Crespo, pasını Piatek'e verdi. Bu oyuncu, topu kontrol ettikten sonra Deniz ile buluşturdu. Deniz Türüç'ün ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü. 7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanatta Malheiro'nun içeri çevirdiği topa ön direkte kaleci Muhammed Şengezer ve Ba'dan önce dokunan Banza, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. 20. dakikada Yusuf Sarı'nın soldan ortasında Piatek'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi. Trabzonspor, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi. 56. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Ceza sahası içinde iki takım oyuncularının top kapma mücadelesinde Banza'nın müdahalesiyle Umut Güneş yerde kalırken hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. 59. dakikada Piatek'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı. Deniz Türüç, seken topu tamamlamak isterken kaleci Uğurcan bir kez daha gole izin vermedi. 62. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Sol kanattan Visca'nın yayın üzerine çıkardığı topu Banza bekletmeden ceza sahası sol çaprazındaki Ozan Tufan'a çıkardı. Ozan'ın uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. 64. dakikada RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı. İlk yarıdan kartı bulunan Deniz Türüç, orta alanda top kapma mücadelesinde Banza'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 87. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. RAMS Başakşehir'de yapılan top kaybının ardından sağ kanattan son çizgiye inen Zubkov, pasını ceza sahası içindeki Cham'a çıkardı. Cham'ın bekletmeden penaltı noktasına doğru verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Mendy, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3. Trabzonspor, karşılaşmayı 3-0 kazandı. Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Dk. 78 Operi), Opoku, Deniz Türüç, Yusuf Sarı (Dk. 69 Figueiredo), Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner, Crespo (Dk. 78 Ömer Faruk Beyaz), Umut Güneş (Dk. 69 Brnic), Piatek (Dk. 78 Keny) Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen (Dk. 60 Serdar Saatçı), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Mendy (Dk. 90 Jabol-Folcarelli), Visca (Dk. 90 Arif Boşluk), Ozan Tufan (Dk. 85 Zubkov), Sikan (Dk. 60 Cham), Banza Goller: Dk. 7 Banza, Dk. 62 Ozan Tufan, Dk. 87 Mendy (Trabzonspor) Kırmızı kart: Dk. 64 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir) Sarı kartlar: Dk. 43 Mendy, Dk. 53 Banza (Trabzonspor), Dk. 79 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir)