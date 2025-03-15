MAÇ SONUCU: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, 9 kişi kalan Konyaspor'u geçemedi ve 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısının 27. dakikasında Konyaspor, 10 kişi kaldı. Melih Bostan, yaptığı müdahale sonrasında VAR incelemesinin ardından oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Konyaspor, 45. dakikada Uğurcan Yazğılı ile 1-0 öne geçti.

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İkinci yarıda ise 65. dakikada Konyaspor'da Alassane Ndao, 65. dakikada ikinci sarı kartın ardından oyundan atıldı. Beşiktaş, 9 kişi kalan Konyaspor'a karşı tabelayı değiştiremedi ve maç 1-0 ev sahibin ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş bu sonucun ardından 44 puanda kaldı. Konyaspor ise 31 puana yükseldi. REKLAM Beşiktaş, Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Konyaspor ise Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. KONYASPOR 9 KİŞİ KALDI! Konyaspor'da Melih Bostan yaptığı faulün ardından 27. dakikada VAR incelemesi sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Öte yandan Alassane Ndao, 65. dakikada ikinci sarı kartın ardından oyundan atıldı. Konyaspor 9 kişi kaldı.

SOLSKJAER'DEN TEK DEĞİŞİKLİK Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı. Solskjaer, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Emirhan Topçu'nun yerine Paulista'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile ilk 11'de sahaya çıktı.

KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'de ikas Eyüpspor ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. REKLAM Uçar, Oğulcan Ülgün, Prip, Pedrinho ve Kramer'in yerine Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic ve Melih Bostan'a ilk 11'de şans verdi. Konyaspor, karşılaşmaya Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic, Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan ve Melih Bostan 11'iyle başladı. Maçı yaklaşık 30 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR 14. dakikada Ndao'nun sağ kanattan çizgiye inerek yaptığı ortasında Aleksic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 26. dakikada Melih Bostan'ın Paulista'ya müdahalesinde hakem Ali Şansalan sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Şanslan, sarı kartı iptal ederek, kırmız kartla Melih Bostan'ı oyundan men etti. 40. dakikada topla hareketlenen Gedson Fernandes'in sağ çarprazdan orta şut karışımı vuruşunda top az farkla çıktı. 41. Masuaku'nun uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş, topu iki hamlede kontrol etti. REKLAM 43. Gedson Fernandes'in ceza yayı önünden sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. 45. dakikada Konyaspor öne geçti. Tunahan Taşçı'nın sağ kanattan ortasında Uğurcan Yazğılı'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 45+4. dakikada Masuaku'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Chamberlain'in yakın mesafeden kafa vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı. 45+5. dakikada Masuaku'nun uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş güçlükle kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.

62. dakikada Gedson Fernandes'in ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Deniz Ertaş, topu kornere çeldi. 65. dakikada rakibine müdahalesi sonrası Ndao, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve takımını sahada 9 kişi bıraktı. 71. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Masuaku'nun sağ kanattan ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 76. dakikada Masuaku'nun ara pasına hareketlenen Immobile'nin ceza sahası içinde vuruşunda araya giren Jevtovic, topu kornere gönderdi. 80. dakikada kontratakla gol bulmaya çalışan Konyaspor'da Pedrinho'nun ara pasına hareketlenen Keyta'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 90+5. dakikada Masuaku'nun sağ kanattan ortasında kale sahası içinde Salih Uçan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. Karşılaşma yeşil beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Candaş Elbil TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 61 Pedrinho), Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı (Dk. 46 Keyta (Dk. 84 Boranijasevic), Aleksic (Dk.77 Calusic), Melih İbrahimoğlu (Dk. 84 Prip), Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Bazoer), Melih Bostan Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Semih Kılıçsoy), Paulista (Dk. 46 Emirhan Topçu), Uduokhai (Dk. 54 Onur Bulut), Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain (Dk. 66 Arroyo), Rashica, Rafa Silva, Joao Mario (Dk. 46 Muçi), Immobile Gol: Dk. 45 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor) Kırmızı kartlar: Dk. 26 Melih Bostan, Dk. 65 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor) Sarı kartlar: Dk. 38 Tayyip Talha Sanuç, Dk.63 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 67 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)