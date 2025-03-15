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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar - Gündem Haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan devlet himayesindeki çocuklarla iftar programında açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler bizim en kıymetli varlığımızsınız. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak hiç endişeniz olmasın. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 20:24 Güncelleme: 15.03.2025 - 21:07
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen devlet himayesindeki çocuklarla iftar programında açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        "HİÇBİRİNİZİ ALLAH'IN İZNİYLE YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

        Şartlar ne olursa olsun sizlerden şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler çok büyük bir ülkenin tarihiyle, vicdanıyla, merhametiyle çok büyük bir milletin çocuklarıyız. Devletimiz sizleri hayata en güçlü en donanımlı hazırlamak için ne yapılması gerekiyorsa, bundan sonra da yapılacaktır. Hayatınızın her anında sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Hiçbirinizi Allah'ın izniyle yalnız bırakmayacağız. Bugünün çocukları yarının büyükleri, istikbalin mimarlarıdır. İnşallah sizler de yarın birer sanatçı, bilim adamı, öğretmen, doktor, siyasetçi, mühendis olarak vatanınıza hizmet edeceksiniz. Sporun farklı dallarında elde edeceğiniz derecelerle İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleteceksiniz. Bizden devralacağınız bayrağı daha da yükseklere taşıyacaksınız. İleride hangi işleri başardığınızı, Türkiye için nasıl anlam ifade ettiğinizi daha net göreceksiniz. Başarılarınızla gurur duyarken sizden sonra gelecek evlatlarınıza örnek olacak, onlara cesaret aşılayacaksınız.

        "SADECE BİZİM DEĞİL 85 MİLYONUN UMUDU SİZLERSİNİZ"

        İnsanın en büyük gücü inancı, imanı ve mücadele kararlılığıdır. İnancın, azmin ve gayretin önünde evelallah hiçbir engel duramaz. Hiçbir olumsuzluğun aşkınızı, şevkinizi kırmasına, hayallerinize aranıza girmesine izin vermemenizi sizlerden özellikle bekliyorum. İstikbali şekillendirecek olan hiç şüphesiz sizlersiniz. Sizler geleceksiniz. Bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sadece bizim değil 85 milyonun umudusunuz. Sizler bizim en kıymetli varlığımızsınız. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak hiç endişeniz olmasın. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak. Sevgili evlatlarım, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ben sizlere tüm kalbimle inanıyorum. Sizin kardan aydınlık tertemiz yüreklerinize, içinizdeki cevhere, yaşama sevincine sonuna kadar güveniyorum. Rabbim hepinizin hepimizin yâr ve yardımcısı olsun diyorum. Mübarek Ramazanınızı bir kez daha içtenlikle tebrik ediyorum. Soframıza bereket katan yavrularımızın her birini ışık ve ümit saçan gözlerinizden tek tek öpüyorum. Ramazan sevincinize bizleri de ortak ettiğiniz için sizlere ve tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun kalın sağlıcakla.

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