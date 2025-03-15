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        Haberler Dünya Kremlin Sözcüsü: Kursk çağrısı için zaman doluyor | Dış Haberler

        Kremlin Sözcüsü: Kursk çağrısı için zaman doluyor

        ABD Başkanı Donald Trump, Kursk'ta bulunan Ukrayna askerlerinin kuşatıldığını ve yakın zamanda saldırıya uğrayabilecekleri söylemiş ve Rusya'dan Ukraynalı askerlerin bağışlanması talebinde bulunmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukraynalı askerlerin teslim olması gerektiğini belirtirken, çağrı için zamanın dolmakta olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 15.03.2025 - 19:02
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        Peskov: Zaman doluyor
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        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Kursk bölgesinde bulunan Ukrayna askerlerinin kuşatıldığını ifade ederek, Rusya'dan askerleri bağışlamasını talep etmişti.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Trump'ın çağrısına yanıt vererek "Garanti ediyoruz ki teslim olurlarsa canları bağışlanacak." dedi.

        Rusya'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi.

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, çağrıya verilen yanıtın hâlâ geçerli olduğunu, Ukrayna askerlerinin teslim olması durumunda bağışlanacaklarını ifade ederken "Zaman daralıyor." dedi.

        ABD ve Rusya, Ukrayna askerlerinin kuşatıldığı yönündeki iddialarını sürdürürken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den yanıt geldi. Zelenskiy "Ukrayna askerlerinin Kursk'ta kuşatıldığına dair söylemi bir yalan. Ukrayna Ordusu kuşatılmadı." dedi.

        Zelenskiy X hesabından yaptığı açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi bölgesine saldırma hazırlığında olduğunu iddia ederken, bu durumun farkında olduklarını ve karşı koyacaklarını açıkladı.

        Zelenskiy X üzerinden yaptığı açıklamalarında şu ifadelere de yer verdi:

        "Rus güçlerinin takviyesi Moskova'nın diplomasiyi yok saymaya devam etmeyi planladığını gösteriyor. Rusya'nın savaşı uzattığı aşikar."

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