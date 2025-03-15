Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki gelirleri belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle birlikte bu sezon Avrupa kupalarında Türk takımı kalmadı. 2024-2025 sezonunda Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ülkemizi Avrupa kupalarında temsil ederken, takımlarımızın UEFA'dan elde ettiği gelirler de belli oldu.
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a penaltılarla boyun eğen Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.
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Sarı-lacivertlilerin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı.
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Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor temsil ederken, takımlarımızın UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı. İşte rakamlar...
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Trabzonspor: 1.1 milyon Euro
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Başakşehir: 7.4 milyon Euro
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Beşiktaş: 9.2 milyon Euro
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Fenerbahçe: 14.8 milyon Euro
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Galatasaray: 17.6 milyon Euro