Kurye kılığına giren polis cinayet zanlısını saklandığı çiftlik evinde yakaladı

Zafer Samancı'nın haberine göre Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarında başarılı bir operasyonun daha altına imza attı.

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"Kasten Öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık iki aydır firari durumda olan K.C. 'nin saklandığı çiftliğe operasyon düzenledi.

POLİS KURYE KILIĞINDA GELDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın bir çiftlikte saklandığı belirlendi. Operasyon için harekete geçen polis ekipleri, dikkat çekmemek amacıyla kurye kılığına girerek adrese yaklaştı. Polisleri fark eden şahıs, kaçmaya çalıştı ancak ekiplerin hızlı müdahalesiyle kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan K.C. , emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.