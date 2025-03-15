VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir

Rheinmetall: Volkswagen'ın boş kalacak fabrikalarında tank üretilebilir
Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'yı güvenlik politikasını yeniden şekillendirmeye zorlarken, Almanya'nın önde gelen savunma sanayii şirketlerinden biri olan Rheinmetall, Volkswagen'ın boş kalması muhtemel fabrikalarını tank üretimi için kullanmayı düşünüyor. Açıklama Rheinmetall CEO'su Armin Papperger'den geldi.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı atmosfer, Avrupa'yı güvenlik politikalarını gözden geçirmeye zorluyor.
Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump da Avrupalı devletler savunmaya yatırım yapmadığı takdirde onları korumayacaklarını ifade etmişti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın savunması için yeni adımlar atacaklarını duyururken, Almanya'dan da önemli açıklamalar geliyor.
Almanya'da şansölye olması beklenen Friedrich Merz, savunma bütçesi için Yeşiller'le anlaşmaya vardı.
RHEİNMETALL'DEN AÇIKLAMA
Yaşanan gelişmeler ışığında, Almanya'nın önde gelen savunma sanayii şirketi Rheinmetall de savunma üretimini artırmaları gerektiği takdirde Volkswagen'ın boş kalacak fabrikalarını kullanabileceklerini ifade etti.
Financial Times'a konuşan Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, tanklara artacak talep doğrultusunda boş Volkswagen fabrikalarını kullanabileceklerini ifade etti.
Volskwagen'in özellikle Osnabrück'te bulunan ve 2 sene içinde boş kalması muhtemel görünen fabrikası, tank üretimi için ön plana çıktı.
Rheinmetall'in son dönemde borsadaki değeri de arttı. Avrupa'da güvenlik politikalarındaki yeni söylemler sonrasında, Alman savunma sanayii şirketinin hisseleri yüzde 101 değer kazandı.
*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir