ABD Husileri vurdu

ABD Husilere karşı saldırı başlattı
ABD, hava ve deniz güçlerinin ortak saldırılarıyla Husileri hedef aldı. Saldırı talimatının ABD Başkanı Donald Trump'tan geldiği ortaya çıktı. Trump saldırıların ardından Husilere seslenerek "Husiler zamanınız doldu. Saldırılarınız durmazsa cehennem üzerinize yağacak." dedi. Trump diğer yandan İran'ı işaret ederek, Husilere verilen desteğin son bulmasını istedi. Husi yetkilisi Muhammed el-Bukhaiti ise gerilime gerilimle karşılık vereceklerini ifade etti.
ABD'ye ait hava ve deniz güçleri, Husilere ait hedefleri vurduğu bildirildi.
Husilere karşı 10'dan fazla saldırı düzenlenirken, talimat ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.
Saldırılarda, radar ve hava savunma sistemleriyle birlikte füze sistemleri hedef alındı. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 9 sivil saldırılar sonucunda hayatını kaybetti.
New York Times'a konuşan ABD'li yetkililere göre, saldırı İran'a karşı bir mesaj niteliği taşıdığı gibi Donald Trump'ın ikinci döneminin en önemli askeri müdâhalesi oldu.
TRUMP: ZAMANINIZ DOLDU
Trump Social Trump isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Husilere seslendi.
Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Husiler; zamanınız doldu, saldırılarınız durmak zorunda, durmazsa daha önce görmediğiniz biçimde cehennem üzerinize yağacak."
Husi yetkilisi Muhammed el-Bukhaiti ise ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının haksız olduğunu ifade ederken, gerilime gerilimle karşılık vereceklerini açıkladı.
"HUSİLERE DESTEK SONA ERMELİ"
Trump ayrıca İran'a da seslenerek "İran'a; Husilere destek derhâl sona ermeli. Amerikan halkını ve tarihteki en büyük yetkiyi alan başkanını tehdit etmeyin.
Eğer ederseniz, gözünüzü açın çünkü ABD sizi sorumlu tutacak ve bu konuda nâzik olmayacağız." dedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından da saldırıya ilişkin açıklama geldi. CENTCOM, Husilere yönelik geniş kapsamlı saldırı yapıldığını bir kez daha teyit etmiş oldu.
ABD BASINI: SALDIRILAR SÜRECEK
ABD merkezli Axios haber platformunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, bu akşam düzenlenen saldırı, devam edecek olan saldırıların başlangıcı niteliğindeydi.
Husilere yönelik saldırıların günlerce ya da haftalarca sürmesi bekleniyor.
Hamas ve İslami Cihat ise Husilere yönelik saldırıyı kınadı.
HUSİLER İLE İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİM
Husiler geçtiğimiz yıldan beri, Gazze'ye destek olma iddiasıyla İsrail'e çok sayıda saldırı düzenledi. Saldırılarda insansız hava araçları ve hipersonik balistik füzeler kullanıldı.
İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ile birlikte saldırılar dursa da Kızıldeniz çevresinde ABD Donanması ile Husiler arasındaki gerilim sürüyordu.
Husiler geçtiğimiz haftalarda ABD'ye ait MQ-Reaper-9 tipi bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurmuştu.
HUSİLERİN GEMİLERE YÖNELİK SALDIRILARI
Husiler ayrıca İsrail ve ABD ile irtibatlı gördükleri gemilere yönelik saldırılar düzenliyordu. Trump da bu saldırılara değinerek, deniz ticaretinin önemine vurgu yaptı ve "Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına tahammül edilmeyecek." dedi.