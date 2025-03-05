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        Haberler Dünya Husiler ABD'ye ait İHA'yı düşürdü | Dış Haberler

        Husiler, ABD'ye ait MQ-9 reaper tipi İHA'yı düşürdü

        Gazze'de sağlanan ateşkes öncesinde İsrail ile çatışmanın eşiğine gelen Husiler, ABD'ye ait MQ-9 reaper tipi insansız hava aracını düşürdüklerini duyururken, ABD Husileri yabancı terör örgütleri listesine resmen dâhil etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 00:31 Güncelleme: 05.03.2025 - 01:09
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        Husiler ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
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        Geçtiğimiz aylarda İsrail ile ciddi bir çatışmanın eşiğine gelen Husiler, Kızıldeniz çevresinde ABD Ordusuna yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        Husilerin Sözcüsü Yahya Seri'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, Husiler, ABD'ye ait MQ-9 reaper tipi İnsansız hava aracını düşürdü. Yahya Seri ilgili hava aracının, Yemen hava sahasını ihlâl ettiğini ve Hudeyde şehrinin semalarına giriş yaptığını belirtti.

        Yahya Seri, MQ-9'un düşürülen 15. hava aracı olduğuna dikkat çekerken, kendilerini hedef alan saldırganlığı püskürtmek amacıyla savunmaya yönelik faaliyetlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

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        Husiler, ABD hava aracına düzenledikleri saldırıyı duyurmadan önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Husilerin yabancı terör örgütleri listesine alındığını açıkladı.

        Husiler daha önce eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından terör listesinden çıkartılmıştı.

        Kamuoyunda Husiler olarak bilinen grubun kendileri tarafından kullanılan adı ise "Ensarallah" olarak geçiyor.

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