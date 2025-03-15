Kasımpaşa: 2 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Lacivert-beyazlıların gollerini; 30. dakikada Mamadou Fall ve 36. dakikada Hajradinovic attı. Bu sonucun ardından 4 maç aradan sonra kazanan Kasımpaşa puanını 35'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı gol düellosuna sahne oldu. 30. dakikada Mamadou Fall ve 36. dakikada Hajradinovic'in attığı golle Kasımpaşa, 2-0 öne geçti. Alanyaspor ise 38. dakikada Vilhena ile farkı 1'e indirdi. Kasımpaşa, soyunma odasına 2-1 üstün girdi.
İkinci yarıda ise başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.
KASIMPAŞA 4 MAÇ ARADAN SONRA GALİP!
Bu sonucun ardından Kasımpaşa ligde 4 maç sonra kazandı ve puanını 35'e yükseltti. Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in bir sonraki haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
30. dakikada Gökhan Gül'den gelen pası orta sahada karşıladıktan sonra rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Fall ceza sahasına girdikten sonra bir kez daha rakibini çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-0.
34. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Espinoza'nın sağdan yaptığı ortaya yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Alanyasporlu Fatih Aksoy'un eline çarpınca hakem penaltıya hükmetti. 36. dakikada penaltı noktasına gelen Hajradinovic, topu filelerle buluşturdu: 2-0
38. dakikada Alanyaspor'un golü geldi. Vilhena ceza sahası dışından uzak mesafeden sert şutunda topu ağlara gönderdi: 2-1.
45+1. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Hızlı hücumda rakibini az adamla yakalayan Kasımpaşa'da Espinoza'nın pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Da Costa'nın kaleye gönderdiği top üst direğe çarparak auta gitti.
Kasımpaşa, maçın ilk devresini 2-1 önde bitirdi.
58. dakikada Cordova’nın ceza sahası içi sağ taraftan ortasında topu kale önünde bulunan Hwang Ui-Jo'nun müsait durumda vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
62. dakikada rakibini çalımladıktan sonra topla beraber ceza sahasına giren Fall'un sağ taraftan içeri çevirdiği topu alan Da Costa’nın penaltı noktası üzerinden sert vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kornere çeldi.
78. dakikada Gökhan Gül'ün ceza sahası dışından sert vuruşunda top sol direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Hajradinovic’in sol taraftan pasında kale önünde Can Keleş'in dokunduğu meşin yuvarlak ağlara gitti.
81. dakikada VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, pozisyon öncesi elle oynama sebebiyle golü iptal etti.