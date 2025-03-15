Şinasi Yurtsever'e veda günü

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, perşembe günü tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti. Zafer Algöz, meslektaşı Şinasi Yurtsever'in vefatını, "Yine ailemizden birini yitirdik… Çok üzgünüm… Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin..." sözleriyle duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı taziye mesajında; "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Kural, Engin Günaydın, Zafer Algöz, Kerem Kupacı, Ferit Aktuğ, Bahar Şahin, Sadi Celil Cengiz, Selçuk Aydemir, Sarp Apak, Ruhi Sarı, Cem Gelinoğlu, Metin Keçeci, Bora Akkaş, Devin Öz gün Çınar, Onur Buldu ve Hakan Meriçliler gibi oyuncular da veda törenine katıldı.

Engin Günaydın, gözyaşlarına boğuldu.

Ahmet Kural, dostu ve rol arkadaşının veda töreninde konuşmakta zorluk çekti.

Ahmet Kural: Daha oyunculuk yapmadan önce 2006 yılında buralarda bir mekânda karşılaşmıştım kendisiyle. Çok büyük hayranı olduğumu söylemiştim. Sonra 2009 yılında dizi çekmeye gittik. Orada her hafta sonu bekliyordum gelsin diye. Hepimizin başı sağ olsun.

Yılmaz Erdoğan: Ciddi bir kayıp, çünkü hem seyirci tarafından hem de sektördeki insanlar tarafından seviliyordu. Çok gençti çok… Önemli bir insanı erken kaybettik.