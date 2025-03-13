Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti.

REKLAM advertisement1 ACI HABERİ ZAFER ALGÖZ DUYURDU Zafer Algöz, meslektaşı Şinasi Yurtsever'in vefat ettiğini şöyle duyurdu; "Yine ailemizden birini yitirdik… Çok üzgünüm… Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin.."

Şinasi Yurtsever, son paylaşımını 17 Şubat'ta yapmıştı. Oyuncu, 'Hücreler'in son oyununda rol arkadaşları; Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt ve Gökçen Gökçebağ ile çektirdiği fotoğrafı; "Güzel Dostluklar" notuyla paylaşmıştı.

"ONSUZ BİR HAYATI DÜŞÜNEMİYORUM" Öte yandan Ferihan Kaya ile evli olan Şinasi Yurtsever'in evlilik yıl dönümünde yaptığı paylaşım ise yürek burktu. Evlilik yıl dönümünü şu ifadelerle kutlamıştı: "Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah, seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım."

ÜZÜNTÜLERİNİ DİLE GETİRDİLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı taziye mesajıyla baş sağlığı diledi; "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı da Şinasi Yurtsever’in vefatının ardından taziye mesajı paylaştı: Tiyatro ve ekranların sevilen ismi Şinasi Yurtsever’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Rol aldığı projelerle izleyicilerin gönlünde yer edinen değerli sanatçıyı daima saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu: Kıymetli sanatçımız Şinasi Yurtsever’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı diliyorum

Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Her ölüm erken ama bu çok erken oldu be Şinasi. Mekânın cennet olsun, nur içinde yat.

Beşiktaş JK: Değerli sanatçı Şinasi Yurtsever’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz.

Ünlüleri yasa boğdu Haberi Görüntüle ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR? Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan'da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan 'Küçük İbo' isimli dizide Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından 'Yılan Hikâyesi', 'Kınalı Kar', 'Avrupa Yakası', 'Yabancı Damat', 'Bir Bulut Olsam' ve 'Aşk ve Ceza' gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.

Şinasi Yurtsever, 2003 yapımı 'Yazı Tura' filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından 'Hayatımın Kadınısın', 'Hokkabaz' ve 'Küçük Kıyamet' isimli sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında 'Çalgı Çengi' filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan 'İşler Güçler' dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı 'Düğün Dernek' filminde 'Yılmaz' karakterini canlandırdı.

2014 yılında başlayan 'Kardeş Payı' dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırırken Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan ile beraber oynadı. 2014 yılında internet fenomeni Pucca'nın 'Küçük Aptalın Büyük Dünyası', 'Allah Beni Böyle Yaratmış' ve 'Ay Hadi İnşallah' gibi kitaplarından esinlenerek çekilen 'Hadi İnşallah' adlı sinema filminde Büşra Pekin, Murat Boz, Cezmi Baskın, Şinasi Yurtsever ile beraber rol aldı.

2014 yılında 'Olur Olur' adlı sinema filminde Ayten Uncuoğlu, Alper Kul, Mehmet Özgür, Aylin Kontente ile beraber rol aldı. 2015 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı 'Düğün Dernek 2: Sünnet' adlı sinema filminde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ile beraber rol aldı. Filmografisi: 2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet (Sinema Filmi) 2014 - Olur Olur! (Sinema Filmi) 2014 - Kardeş Payı (Hilmi) (TV Dizisi) 2014 - Hadi İnşallah (Kameraman Hasan) (Sinema Filmi) 2013 - Düğün Dernek (Yılmaz) (Sinema Filmi) 2012 - İşler Güçler (Yapımcı Hakkı) (TV Dizisi) 2011 - Çalgı Çengi (Nakliyatçı - 1) (Sinema Filmi) 2011 - Sen De Gitme (Halil) (TV Dizisi) 2010 - Aşk ve Ceza (Orhan) (TV Dizisi) 2009 - Vavien (Seyfi) (Sinema Filmi) 2009 - Ramazan Güzeldir (Hilmi) (TV Dizisi) 2009 - 2010 - Kapalı Çarşı (Ünal) (TV Dizisi) 2009 - Bir Bulut Olsam (Ali Asker) (TV Dizisi) 2008 - Ayışığı (Komiser Adnan) (TV Dizisi) 2006 - Küçük Kıyamet (Sinema Filmi) 2006 - Hokkabaz (Jandarma) (Sinema Filmi) 2006 - Hayatımın Kadınısın (Arıza) (Sinema Filmi) 2006 - Alacakaranlık (Sinema Filmi) 2004 - Yabancı Damat (Hamit-Hamido) (TV Dizisi) 2004 - Avrupa Yakası (Diş Hekiminin Komşu) (TV Dizisi) 2003 - Yazı Tura (Basri) (Sinema Filmi) 2002 - Kınalı Kar (Mesut) (TV Dizisi) 2001 - Cinlerle Periler (TV Dizisi) 2000 - Yılan Hikayesi (TV Dizisi) 1998 - Örümcek (Cin Ali) (TV Dizisi) 1998 - Küçük İbo (Selçuk) (TV Dizisi) 1998 - Dış Kapının Mandalları (Ali) (TV Dizisi) 1996 - Hemşerim (TV Dizisi) 1996 - Başka İstanbul Yok (TV Dizisi) REKLAM

Şinasi Yurtsever, son olarak 'Hücreler' adlı tiyatro oyununda sahneye çıktı. "Yapay zekâdan korkmuyoruz"" Haberi Görüntüle