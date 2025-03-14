Şinasi Yurtsever için o mucize gerçekleşmedi

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle dün akşam saatlerinde 51 yaşında hayatını kaybetti. Yurtsever'in vefatı, meslektaşlarını ve hayranlarını derin bir üzüntüye sevk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı taziye mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi; "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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Şinasi Yurtsever, geçtiğimiz yıl, 'Hücreler' adlı tiyatro oyunu vesilesiyle Engin Günaydın ve Cengiz Bozkurt ile birlikte Habertürk'e bir röportaj vermişti.

Şinasi Yurtsever, o günlerde mide kanseri değildi. Tamamen oyunun konusuyla ilgili sorduğum bir soruya; Bazen tıbbın bile 'mucize' dediği durumlar olabiliyor. Sağlık sektöründe; 'iyileşmez' denilen bir hasta iyileşebiliyor" şeklinde cevap verdi. Ne yazık ki o mucize kendisi için gerçekleşmedi. Yaşının genç, hayata bağlı bir kişiliği olması ve doktorlarının tüm çabasına rağmen Yurtsever, hayata tutunamadı.

Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

• Mutlaka, her sahneye çıktığınızda heyecan yaşıyorsunuzdur ama ilk oyunun heyecanı daha mı farklı, daha mı yüksek olur?

Ben çok keyif aldım. Engin ve Cengiz ağabeyle oynamak benim için ekstra bir keyif. Aslında genel provada bütün stresimi, heyecanımı bir nebze atmıştım ama ilk oyunda ekstra bir heyecan vardı. Prömiyer olduğu için ve Engin’in dediği gibi seyircilerin reaksiyonlarını ilk defa gördüğümüz için nerede, nasıl reaksiyonlar alındığını biz de ilk defa ilk oyunda fark ettik. Oynadıkça bizde de ona göre bir rahatlama oluyor ama ben, ilk oyundan çok keyif aldım. Ufak tefek şeylerin dışında da gerçekten hiç teknik sorun yaşamadık. Bir de seyircilerin gülmesi, oyuncuyu ve sahneyi ekstra yükselten ve motive eden bir durum. Provalarda hiç tahmin etmediğimiz, hiç beklemediğimiz bir yerde de iyi anlamda tepkiler geldi. Seyircilere oynamak gerçekten keyifli. Prova sürecinde yaşayamadığımız duyguyu ilk oyunda fazlasıyla yaşadık. O yüzden keyif aldım.

Engin Günaydın - Cengiz Bozkurt - Şinasi Yurtsever • Teklif geldiği zaman, ‘Hücreler’ oyununun hangi özellikleri sizi etkiledi? Senaryoyu Engin, 20 yıl önce ilk yazdığında okumuştum. Ondan sonra araya çok zaman girdi. Sonra Engin beni aradı; "Ben de unuttum, hiçbir şey hatırlamıyorum" dedim. Sonra okuyunca metnin çok değiştiğini fark ettim. Bayağı bir güncellemiş. Dediği gibi yeni karakterler eklemiş, biraz daha günümüze yakın daha başka bir metin gördüm. Özü aynıydı ama çok güncellenmiş bir metindi. Bir de Cengiz ağabeyden bahsetti ve zaten Engin'in kendisi de oynuyor. Ben de büyük bir iştahla kabul ettim. Ben ‘Profesör Nöron’ karakterini oynuyorum. Okuduğum zaman da zaten, bu rol bana uygun, ben bu rolü oynarım, dedim. O şekilde dâhil oldum. REKLAM • Bir yandan da iyilerle - kötüler arasındaki savaşı anlatıyor değil mi? Sizce iyilerle kötüler arasındaki savaş neden bir türlü bitmiyor ve sizce kim kazanıyor? “İyiler; kötüler kadar cesur olursa, her şey hallolur” sözü hoşuma gidiyor. Kötülerin o gücü elde etmesinin getirdiği, her şeyi yapabilme cesareti ve kararlılığı var. İyiler de genelde mağdur olan, haksızlığa uğrayan oluyor. Dolayısıyla bir şeylerin düzelebilmesi için iyilerin, kötüler kadar cesur olması gerekiyor. Cengiz ağabeyin dediği gibi, tarihe, ekonomiye, siyasete baktığımızda da eskiden beri kötüler kazanıyor. Bizim oyunumuzda organizmanın başına gelenlerin aşağıda yarattığı durumlar da var. Sadece iyiler - kötüler savaşı değil, ekstra öyle bir durum daha var. Aslında sadece onu anlatmıyoruz. Organizmanın başına gelen şeyin hücrelerde yarattığı durumlar da var. Tahribat var, psikolojik etkisi var, fizyolojik etkisi var...

Şinasi Yurtsever - Engin Günaydın • Dünyayı organizma, insanları da hücre olarak düşünecek olursak aslında dünyada yaşanan bütün kötülüklerin, olumsuzlukların insanlara yansıması gibi... İyiler - kötüler savaşı aslında sanatı da destekliyor. Sanat, biraz da oradan çıkıyor. O muhalif tepkiyi ya da yaşanılan o dünyadaki durumu ifade ediyor. Ressam tablosuyla ifade ediyor. ‘Guernica’da, ressam yaşanan felaketi tablosunda ifade ediyor. Sanatçı yazdığı oyunla, müzisyen yaptığı besteyle ifade ediyor. Rodrigo’nun 'Gitar Konçertosu' bir ağıttır. Bu savaş, aslında bir yandan da sanatçıların üretmesine yol açıyor. • 'Hücreler'de organizmanın akıl ve duygu arasındaki ikilemi de söz konusu... Siz akla mı daha yakınsınız, yoksa duyguya mı? Zaten oyuncu olmayı seçerken de biraz tercihimizi yapmışız. Zaten konservatuvara girip okumak, tiyatro yapmak, aslında bizim duyguyla yaptığımız şeyler... Oyuncular, duygularıyla hareket eder. Hassas olurum, alıngan olurum, yaşımız elli bile olsa hep bir duygusallığımız olur. Her şeyden etkileniyoruz... Herhangi olumsuz bir şey bizi çok etkiliyor. Hep böyle etkilenen, daha çok duygularıyla hareket eden bir meslek grubu olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden biz tercihimizi aslında hep duygulardan yana yapmışız. Ticaretten anlamıyoruz. Anlasaydık yapardık. Yapamayız gibi bir durumumuz var. Ünlüleri yasa boğdu Haberi Görüntüle • 'Hücreler'in; seyredeni, kendisiyle baş başa kalmasını sağlayacak anlatımlara da sahip olduğunu düşünüyorum... Bazen tıbbın bile mucize dediği durumlar olabiliyor. Sağlık sektöründe; "iyileşmez" denilen bir hasta iyileşebiliyor. Bu, içerideki çözülemeyen o mücadele, tıbbın bile çözemediği o mücadeleyi, bir metafor olarak ele alırsak, aslında hayatımızda da unutmamamız gereken bir şey. Bizim içimizde trilyonlarca hücre, bir şeyler için mücadele edip çok ölümcül bir hastalıkla bile baş edebiliyorsa, sen dışarıda ne yaşarsan yaşa, oradaki mücadeleyi gör ve o sana bir örnek teşkil etsin. Sen de o mücadelenin bir benzerini kendi hayatında uygula... "Umutsuzluğa kapılma" dediğimiz hikâye aslında biraz da bu... Dolayısıyla Engin, seyircilerin salondan pozitif ve umut veren bir duyguyla çıkmasını istediği için yazdı. Oyunumuzun finalinde de zaten bu, seyircilere bir şekilde aktarılıyor. Bu anlamda oyunun güzel de bir sözü var. Tabii ki de aklı tercih et ama duygularınla da hareket et ve kendine olan inancını ve güvenini kaybetme. Çünkü içerideki bu mücadele ve savaş dışarıda da devam etmeli, senin beyninde ve senin duygularında da devam etmeli. • Sizin kariyer istatistikleriniz 27 yılda 38 yapım... Neler hissediyorsunuz? İyi, fena değil... Tabii onların içerisinde konuk oyuncu olduklarımız da var. Yönetmen arkadaşlarımızı kıramayıp 1 - 2 sahne oynuyorduk. Tabii onlar da istatistiği etkiliyor. Bir yandan ekonomik sebepler de var. Biz bu işi hobi olarak yapmadığımız için çalışmak zorundayız ama buna rağmen çok da reddettiğimiz işler oluyor. Uzun süredir birçok işi kabul etmeme sebeplerimiz, o senaryonun içerisinde kendimizi orada, o rolde görememektir. • "Bir kişinin başarısı; ‘evet’ dedikleriyle değil, ‘hayır’ dedikleriyle ölçülür..." Bazı dönemlerde çok yoğun iş gelir. Çok parlak olduğunuz bir dönem üst üste gelir. Çoğunu kabul etmezsiniz. Ben hiç aynı anda iki iş yapamadım. Bir tane iş bile yeterli oluyor. O yüzden bir sürü kabul edilmeyen işler de var. Bu sezon aynı zamanda rol aldığım iki film gösterime girecek; 'Efsane’ ve ‘İyi Bir Aile Değiliz’... Aynı döneme denk geldi. Bu arada artık çok film de çekilmiyor. REKLAM