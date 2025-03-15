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        Haberler Yaşam 14. yılda da yeniden! Adem amca ile Yaren leylek buluştu - Haberler

        Yaren leylek 14. yılda da göçüp geldi

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren leylek 14. yılda da göçten geldi. Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren leyleğin gelenekselleşmiş fotoğrafları, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 10:01 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:59
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          Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leylek, kendisini bekleyenlerin gözlerini yollarda bırakmadı.

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          Balıkçı Adem Yılmaz ile hikayeleri film, şarkı ve hikaye kitaplarına konu olan Yaren leylek, Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne ulaştı.

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          Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren leyleğin gelenekselleşmiş fotoğrafları yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi. Yılmaz, kayığına gelen Yaren'i ayakta karşıladı.

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          Eşi Nazlı leylekle aynı yuvayı paylaşan Yaren, canlı kameralarla da yarenleylek.com adresinden 24 saat izlenebiliyor.

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          "ÇOK ŞÜKÜR YAREN'E KAVUŞTUM"

          Adem Yılmaz, AA'ya günlerdir gözünün yollarda kaldığını söyledi.

          Eşi Nazlı leyleğin gelip, Yaren gelmeyince günlerdir tedirginlik yaşadığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

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          "Yaren genelde ay başında gelirdi. Bir türlü gelmeyince yolda başına bir şey geldiğini düşünerek bir haftayı üzüntülü geçirdim. Çok şükür Yaren'e kavuştum. Ağustos ayına kadar beraber olacağız. Onu doyuracağım. Mutlu bir hayat süreceğim. Sabah kayığıma geldi ve onun için getirdiğim balıkları yedi."

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          14 yıl önce Uluabat Gölü'nde balık tutarken kayığına konan ve Yaren adı verilen leylekle dostluğu başlayan Adem Yılmaz'ın hikayesi, Alper Tüydeş'in fotoğraflarıyla uluslararası bir üne kavuştu. Yaren'in en iyi ihtimalle 19-20 yaşlarında olduğu değerlendiriliyor.

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          Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek yerleşim bölgesi olan Eskikaraağaç, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde bulunuyor. Mahalle aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

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          Leyleklerin hayat süreleri ise 15-25 yıl olarak hesap ediliyor. Doğada yaşayan en yaşlı leyleğin İsviçre'de halkalandıktan sonra 39 yıl yaşadığı biliniyor.

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