İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!

İstanbul'da ve yurdun birçok bölgesinde, geçen ay kar yağışı etkili oldu ve hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı. Son günlerde ise hava sıcaklıkları İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

DHA'daki habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre yurdun batı kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Diğer yandan Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutlarının İstanbul'u etkisi altına alacağı uyarısı yapılıyor.

"YAŞLILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR"

Özellikle solunum yolu rahatsızlıkları olanların ve yaşlıların dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Adil Tek, "Kuzey Afrika üzerinden gelen bir hava var. Sadece çöl tozu değil, sıcaklıklar da artıyor beraberinde. Afrika kökenli bir akış var üzerimizde.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek.

Sahra'dan kalkan tozlar üzerimize doğru geliyor ama konsantrasyon değerleri çok yüksek değil. Özellikle yurdun batısında daha çok etkisini gösterdi öncelikle. Yani Marmara ve Ege'de ağırlıklı olarak ama yurdun genelinde de yayılmış vaziyette.

Konsantrasyon değerleri bir parça Marmara ve Ege'de daha yüksek. Çarşamba gününden itibaren başladı aslında bu toz transferi. Ayın 15-16'sına kadar yükselen bir sıcaklıklar var. Onlarla beraber çöl tozunun üzerimize doğru akışı da sürüyor olacak. Özellikle solunum yolu rahatsızlıkları olanlar, yaşlıların dikkat etmesi gerekiyor. Çok dışarı çıkmamaları lazım. Çıkacak olanların da maske kullanmasında fayda var" dedi.