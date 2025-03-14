İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

CUMADAN PAZARA YAZ HAVASI

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Rapora göre; İstanbul’da bugün hava sıcaklıkları 15 derece civarında başlayacak ve öğle saatlerinde 23 dereceye kadar yükselecek. Gün içerisinde çoğunlukla güneşli bir hava beklenirken, yağış öngörülmüyor. Rüzgârın lodos yönünden esmesiyle zaman zaman şiddetini artırarak sert rüzgârlar oluşturabileceği belirtiliyor.

HAFTA SONU 25 DERECELERİ GÖRECEĞİZ İstanbul'da hafta sonu, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günlerinde sıcaklıkların 24-25 derece seviyelerine ulaşması beklenirken, pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor. REKLAM

PAZARTESİ SOĞUMAYA BAŞLIYOR Ancak 17 Mart Pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarlarına gerileyeceği bildirildi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR İHTİMALİ 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde ise yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.

MART SONUNDA HAVA MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre; Mart ayının ilk yarısı yaz tadında geçerken 18 Mart-23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının etkili olacağı belirtiliyor.

BAYRAM HAFTASI SICAKLIK ARTIYOR Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Mart ayının son haftası ve Ramazan bayram haftası boyunca sıcaklıkların tekrardan mevsim normallerine yükselmesi öngörülüyor. İstanbul’da Hava pic.twitter.com/M6MWy8TIMd — AKOM (@ibbAkom) March 14, 2025 AKOM, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, İstanbulluları ani sıcaklık değişimlerine karşı önlem almaya çağırdı.