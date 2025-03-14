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        Haberler Gündem Hava Durumu Hafta sonu hava nasıl olacak | AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı hava durumu İstanbul | Son dakika haberleri

        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!

        AKOM, bir iyi bir de kötü haber verdi... Haftalık hava tahmini raporuna göre hafta sonu sıcaklıklar 24-25 derecelere çıkıyor. Pazartesiden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla hafta içi sıcaklık 5 dereceye düşüyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 14.03.2025 - 13:04
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        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

        CUMADAN PAZARA YAZ HAVASI

        Rapora göre; İstanbul’da bugün hava sıcaklıkları 15 derece civarında başlayacak ve öğle saatlerinde 23 dereceye kadar yükselecek. Gün içerisinde çoğunlukla güneşli bir hava beklenirken, yağış öngörülmüyor. Rüzgârın lodos yönünden esmesiyle zaman zaman şiddetini artırarak sert rüzgârlar oluşturabileceği belirtiliyor.

        HAFTA SONU 25 DERECELERİ GÖRECEĞİZ

        İstanbul'da hafta sonu, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günlerinde sıcaklıkların 24-25 derece seviyelerine ulaşması beklenirken, pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

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        PAZARTESİ SOĞUMAYA BAŞLIYOR

        Ancak 17 Mart Pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarlarına gerileyeceği bildirildi.

        YÜKSEK KESİMLERDE KAR İHTİMALİ

        19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde ise yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.

        MART SONUNDA HAVA MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK

        AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre; Mart ayının ilk yarısı yaz tadında geçerken 18 Mart-23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının etkili olacağı belirtiliyor.

        BAYRAM HAFTASI SICAKLIK ARTIYOR

        Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Mart ayının son haftası ve Ramazan bayram haftası boyunca sıcaklıkların tekrardan mevsim normallerine yükselmesi öngörülüyor.

        AKOM, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, İstanbulluları ani sıcaklık değişimlerine karşı önlem almaya çağırdı.

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        #istanbul hava durumu
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