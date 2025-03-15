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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'in kariyer sezonu! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'in kariyer sezonu!

        Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, attığı goller ve sergilediği performansla sarı-kırmızılı takımı taşımaya devam ediyor. Son olarak Antalyaspor'a karşı hat-trick yapan Nijeryalı golcü, bu sezon kariyerinde bir ilke imza attı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 09:51 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:24
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        • 1

          Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, tıpkı transferi gibi sergilediği performansla da gündem olmaya devam ediyor.

        • 2

          Son dönemde müthiş bir form grafiği yakalayan Nijeryalı santrfor, Antalyaspor karşısında ise adeta coştu...

        • 3

          TÜRKİYE'DE İLK HAT-TRICK!

          Galatasaray'ın 4-0 kazandığı maçta 3 gol atan 27 yaşındaki yıldız, Türkiye kariyerine ilk kez hat-trick yaptı.

        • 4

          KARİYERİNİN 6'NCI HAT-TRICK'İ

          Sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 3 gol atan Osimhen, kariyerinin de 6'ncı üçlemesine ulaştı. Daha önce Nijerya Milli Takımı'nda ve Napoli formalarıyla 5 kez bu başarıyı elde eden yıldız oyuncu, 6'ncı hat-trickine Galatasaray'da imza attı.

        • 5

          GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE!

          Osimhen, Antalyaspor karşısında attığı gollerle bu sezon Süper Lig'deki 22. maçında 20. kez fileleri havalandırdı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 golü bulunan Nijeryalı oyuncu, bu sezon gol sayısını 26'ya çıkardı.

        • 6

          KARİYERİNİN EN İYİ SEZONU!

          Victor Osimhen, kariyerinin en en iyi sezonunu Galatasaray'da geçiriyor. 0.91'lik maç başı gol ortalaması yakalayan Nijeryalı usta golcü, bu alanda profesyonel kariyerinin en yüksek gol ortalamasına ulaşmış durumda.

        • 7

          "BARIŞ İNANILMAZ OYNADI"

          Öte yandan Osimhen, Antalyaspor'u 4-0 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulunarak, "Büyük bir tebrik takıma. Hemen arkasından da taraftarımıza... Hak ettik. Çok iyi iş çıkardık. Barış inanılmaz oynadı. Son maçlarda kıymetli olduğunu hissettiriyordu. Yunus geri döndü. O da çok önemli bizim için. Bu sonucu önümüzdeki maçlarda da yansıtmaya çalışacağız." dedi.

        • 8

          "HEPİMİZ KARDEŞİZ"

          Penaltıda topu Alvaro Morata'ya vermesi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Osimhen "Son röportajımda da söyledim, bizim takımımız sevgi üzerine kurulu bir takım. Hepimiz kardeşiz. Morata da büyük bir oyuncu. Birbirimize saygı duyuyoruz. Aynı durumda o da topu bana verirdi. Takım arkadaşlarımın hepsi çok kıymetli benim için. Bu momentumun üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        • 9

          "BİRBİRİMİZİN ARKASINI KOLLUYORUZ"

          Victor Osimhen, GS TV'ye yaptığı açıklamada ise, "Golü benim atmam önemli değil. Penaltı olunca orada topu Morata'ya verdim. Çünkü karşılıklı saygı ve sevgi daha önemli. Çünkü Morata bana her zaman çok özgüven veriyor. Geldiğinden beri bize deneyimlerini aktarıyor. Takım arkadaşım olması da sıra dışı bir duygu. Galatasaray'da biz hep birbirimizin yanındayız. Birbirimizin arkasını kolluyoruz." dedi.

        • 10

          BARCELONA YANITI

          Osimhen, kendisi hakkında Barcelona haberlerinin çıktığının hatırlatılması ve geleceğiyle ilgili gelen soruya, "Daha önce de söyledim, sezon sonuna kadar bunlarla ilgili herhangi bir şey yok ve buranın oyuncusuyum ben. Okan Hocam ve başkanla konuşma yapacağız sezon sonunda. Bu kulübü çok seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Oturmuş bir düzenim var burada. En önemlisi kulübün başarısı transfer değil benim için. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Bu yolda da da takıma yardımcı olmak istiyorum. Benim için en önemlisi bu şu anda." yanıtını verdi.

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