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        Haberler Gündem İzmir'de 31,1 dereceyle mart ayı sıcaklık rekoru kırıldı - Güncel Haberler

        İzmir'de 31,1 dereceyle mart sıcaklık rekoru kırıldı

        Ege'nin incisi İzmir'de bunaltıcı sıcaklıklar erken bastırdı. Şehirde 1938'den bu yana marttaki en sıcak gün yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 20:05 Güncelleme: 15.03.2025 - 21:06
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        İzmir'de sıcaklık rekoru
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        İzmir'de 31,1 dereceyle, meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana marttaki en sıcak gün yaşandı.

        Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir kent merkezinde sıcaklık 31,1 dereceye ulaşarak, 27 Mart 2001'deki 30,5 derecelik rekoru geride bıraktı.

        İzmir'de, meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana en sıcak mart günü yaşandı.

        Yarın da etkisini sürdürecek sıcak havanın, 18 Mart Salı günü 17 dereceye düşmesi bekleniyor.

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