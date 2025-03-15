2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
İstanbul- Bağdat seferini yapan uçak, 2 aylık M.A.İ.G. isimli bebek fenalaşınca Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı. Bebek ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü
İstanbul- Bağdat seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan AJet firmasına ait VF131 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, 2 aylık M.A.İ.G. isimli kız bebeğin fenalaşması nedeniyle gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.
BEBEK AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
DHA'daki habere göre bebek, havalimanında hazırda bekletilen ambulansla Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.
UÇAK SEFERİNE DEVAM ETTİ, BEBEK İYİ
Uçak seferine devam ederken, bebeğinin durumun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.