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        Haberler Gündem Güncel Trabzon'da uçak kazasında ceza talebi | Son dakika haberleri

        Trabzon'da uçak kazasında ceza talebi

        Trabzon'da 6 yıl önce iniş sırasında pistten çıkıp, deniz kenarında duran uçakla ilgili davada mütalaa açıklandı. Davada savcı, pilotların ayrı ayrı 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmalarını, mahkumiyet durumunda da 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere mesleklerini icrasının da yasaklanmasını talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:32 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:32
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        Trabzon'da uçak kazasında ceza talebi
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        Trabzon Havalimanı'nda 6 yıl önce iniş sırasında, denize 25 metre kala yamaca saplanan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının 2 pilotunun, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davada, savcı mütalaasını verdi.

        DHA'nın haberine göre savcı, pilotların ayrı ayrı 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmalarını, mahkumiyet durumunda da 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere mesleklerini icrasının da yasaklanmasını talep etti.

        Ankara-Trabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait, PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durdu. Uçaktaki 162 yolcu ile 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılan uçak, güvenli bölgeye çekilerek, uzman ekiplerce incelendi. Bir daha uçamayacağı belirlenen uçağın, Yomra Belediyesi'ne tahsis edilip, restorana dönüştürülmesi planlandı. Uçak, yüklendiği TIR'la 29 Eylül 2018'de Yomra ilçesindeki pazar alanına götürüldü. Hurdaya ayrılan uçak, daha sonra Yomra ilçe sahilinde pide salonuna dönüştürüldü.

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        PİLOTLAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

        Kazayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında pilotlar, kabin ekibi ve yolcuların ifadelerine başvuruldu. Pilotlar Ender Bayraktar (68) ve İrfan Yavuz (52) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        AVUKATLARDAN PİLOTLARA BERAAT TALEBİ

        Trabzon 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, tutuksuz 2 pilotun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, 2’nci pilot İrfan Yavuz'un avukatı Hasan Özköse ve 1’inci pilot Ender Bayraktar'ın avukatı Deniz Sağıroğlu, İstanbul 24’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Duruşmada Avukat Özköse, müvekkilinin beraatini talep ederek, dosyada tüm müştekilerin, şikayetlerinden feragat ettiklerine dair noter huzurunda alınan feragatnamelerin dosyaya sunulduğunu söyledi. Kaptan Pilot Ender Bayraktar'ın avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.

        MÜTALAA VEREN SAVCIDAN CEZA TALEBİ

        Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan pilotların, ayrı ayrı 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmalarını, mahkumiyet durumunda da 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere mesleklerini icrasının yasaklanmasına karar verilmesini talep etti.

        Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre isterken, mahkeme başkanı, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ocak’a erteledi.

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