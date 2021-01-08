TPAO’da bütçe payına son

Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinden alınacak hasılat paylarına ilişkin kararnamede Cumhurbaşkanı Kararı ile değişiklik yapıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),aylık hasılatından bütçeye pay aktaracak kuruluşlar arasından çıkartıldı. Karar 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

2006 yılında çıkartılan kararname uyarınca TPAO, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Devlet Malzeme Ofisi’nin aylık gayrisafi hasılatından bütçeye pay aktarılmaya başlandı. Söz konusu kuruluşların mal ve hizmet satışlarından elde ettiği gayrisafi hasılatının yüzde 10’u, hasılatın elde edildiği ayı izleyen ayın 20’sine kadar bütçeye aktarılıyor. Geçen yıl çıkartılan bir kararnameyle DMO, bütçeye pay aktaracak kuruluşlar arasından çıkartılmıştı.

2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilen TPAO da bugün yayımlanan kararla nisan ayından itibaren artık bütçeye pay aktarmayacak.

2021 yılı bütçesinde TPAO’dan bu yıl bütçeye 1 milyar 5 milyon lira, 2022’de 806 milyon, 2023’te ise 863 milyon lira pay aktarılması öngörülüyordu.

KİT'lerden bütçeye aktarılması planlanan paylar (Milyon TL) 2021 2022 2023 TPAO 1.005 806 863 DHMİ 1.421 1.936 1.831 Kıyı Emniyeti 235 241 246 Not: 2021 Bütçe Kanunu'nda öngörülen gelir tahminleridir