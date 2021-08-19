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Çip krizi dünyadaki ve Türkiye'deki otomotiv üretimini etkilemeye devam ediyor. Son olarak Japon Toyota, kriz nedeniyle birçok fabrikasında üretime ara verdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin Japonya ve diğer bölgelerdeki 15 fabrikasında üretime ara verildi. Bunun sonucunda ise, Japon markanın toplam 360 bin adetlik üretim kaybı yaşanacağı belirtildi.

Toyota'nın Adapazarı fabrikası da krizden etkilenirken, şirketten Habertürk'e yapılan açıklamada 20 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında üretim faaliyetlerine ara verileceği kaydedildi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 1-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında da üretime ara vermişti.

Üretiminin yüzde 90’ını dünyanın 150’yi aşkın ülkeye ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin, 5 bin 500 kişilik istihdamı bulunuyor. Şirketin Sakarya'daki yatırımının değeri ise 2.27 milyar dolar olarak açıklanıyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından, Türkiye'nin en çok satılan otomobillerinden biri olan ve Adapazarı'nda üretilen Corolla modelinin fiyatı 50 bin TL kadar düşmüştü.

Son alınan karar ile birlikte, Toyota'nın üretime toplamda 1 aylık ara verecek olması ise, bayide araç bulunurluğu konusunda endişelere yol açarken, şirketten yapılan açıklamada Türkiye'de 2021 için planlanan 247 bin adet araç üretimi hedefinden sapma olmayacağı bildirildi.