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        Haberler Gündem 3. Sayfa Halk otobüsü anne ve oğluna çarptı! - Son dakika haberi

        Büyük acı! Halk otobüsü anne ve oğluna çarptı

        Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Abravcı ve 10 yaşındaki oğlu S.Abravcı'ya halk otobüsü çarptı. Feci kazada anne yaşamını yitirirken oğlu ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:27 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:27
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        Halk otobüsü anne ve oğluna çarptı!
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        Kayseri'de yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Ebru Abravcı (28) hayatını kaybetti, oğlu S. Abravcı (10) ise yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesinde meydana geldi. M.C.Y. idaresindeki özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Abavcı ile oğluna çarptı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Anne ve oğlu, otobüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla otobüsün altından çıkarılan Ebru Abravcı ve oğlu, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ebru Abravcı, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

        Ebru Abravcı'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. S. Abravcı’nın ise yoğun bakım servisine alındığı bildirildi.

        Gözaltına alınan otobüs şoförü M.C.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Polisin, kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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        #son dakika
        #kayseri
        #Ebru Abravcı
        #Son dakika haberler
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