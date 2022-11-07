Toyota Türkiye CEO'sundan fiyat artışı uyarısı

Japon otomotiv üreticisi Toyota, en çok satan modeli Corolla'ya yeni bir gövde seçeneği ekledi. Böylece, daha önce varlık göstermediği C-SUV segmentine Corolla Cross isimli model giriş yapan üretici, yeni modelini 4 farklı donanım paketi ile Türkiye'ye getirdi. 1.8 litrelik hibrit motor ile Türkiye pazarına giriş yapan Corolla Cross, Toyota'nın kendi evi olan Japonya'da üretilerek Türkiye'ye ithal ediliyor. Otomobilin kaputunun altındaki güç ünitesi Toyota'nın diğer modellerinden tanıdık olsa da, ürettiği güç değeri ile benzerlerinden ayrışıyor. Öyle ki, 5'inci jenerasyon hibrit teknolojisini barındıran araç, 140 beygir güç ve 185 Nm tork üretiyor. Corolla Cross'un özelliklerine geçtiğimiz hafta yayınlanan haberimizde detaylı bir şekilde yer vermiştik. Bugün ise, Japon SUV modelin Adana'da gerçekleştirilen Türkiye lansmanında, sektörün güncel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt'un dikkat çeken açıklamalarına bakacağız. AVRUPA'DAKİ 5 ARAÇTAN 1'İ TÜRKİYE'DE YOLA ÇIKACAK Markasının hedefleri ve otomotiv sektörünün geleceği hakkında konuşan Bozkurt, Corolla Cross'un, Corolla sedandan sonra markanın en önem verdiği ikinci otomobil olduğuna ve otomobilin uzun vadede Toyota'nın en çok satılan modeli olabileceğine değindi. Kasım ve Aralık ayları için Corolla Cross için 7 bin 500 adet ön talep aldıklarını söyleyen Bozkurt, buna rağmen yıl sonuna kadar en fazla 2 bin 700 adet Corolla Cross'u Türkiye'ye getirebileceklerini kaydetti.

Bozkurt, 2023’te ise Avrupa'ya tahsis edilen Corolla Cross'ların yüzde 20'sinin Türkiye'ye geleceğini açıklayarak, "2023’te planlandığı gibi giderse 10 bin adet Corolla Cross'u Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl, Corolla Cross'un Avrupa'da en çok satıldığı ülke Türkiye olabilir. Üretim kısıtları olmasa bu rakamın iki katını satabileceğimizi de biliyoruz" diyerek, önümüzdeki yıl için otomotiv sektöründeki sıkıntılar sebebiyle Corolla Cross'ta 10 bin adetlik satış kaybı yaşayacaklarını da itiraf etmiş oldu. '300 EUROLUK ZAM TÜKETİCİYE 10 BİN TL OLARAK YANSIYOR' Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve resesyonun ayak seslerinin, otomotiv pazarına olası etkileri hakkında da konuşan Bozkurt, net mesajlar verdi. Ali Hayda Bozkurt, "Avrupa'da resesyon nedeniyle pazar daralırsa, orada satılamayan araçları buraya getirmek gibi bir planımız yok. Aksine, orada pazarın küçülmesi Türkiye'nin ihracatını olumsuz etkiler. Avrupa'daki üretimlerin kısılması ise, Türkiye pazarını küçültebilir" dedi.

Otomobil üretimindeki enerji maliyetlerinin artmasının, araç fiyatlarına yansımaya başladığına değinen Bozkurt, "Yurtdışındaki üretim maliyetlerinin artışı, her ay araçların euro bazındaki fiyatlarını artırıyor. Üretim kısıtı var, baz fiyatlar artıyor. Araçlara 300 euro gelen zam, ÖTV sistemi yüzünden tüketiciye 10 bin TL zam olarak yansıyor. Bu bir dönem daha devam edecek gibi görünüyor" uyarısında bulundu. 'MEVCUT ŞARTLAR OTOMOBİLİ YATIRIM ARACI HALİNE GETİRDİ' Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, iç pazar hakkında da beklentilerini paylaştı. Toplam pazarın bu yıl geçen yıl ile benzer seviyelerde kapanacağını kaydeden Bozkurt, "Kasım ve Aralık'ta mucizevi bir araç sayısı bulunamaz ise, pazar geçen yılın az altında 750 bin adetlerde biter. Toyota olarak biz de 50 bin adet gibi satışa ulaşırız, araç olsa 80 bin adet de satardık. 2023'te ise pazarda en fazla 800 bin adetlik satış bekliyoruz" dedi.

Araç fiyatlarının artmasına rağmen talebin çok azalmadığını anlatan Bozkurt, "Hem ihtiyaç hem de paranın değerini korumak için alanlar sebebiyle araç talebi düşmüyor. Bize göre otomobil yatırım aracı olmamalı ama mevcut şartlarda o hale geldi" diye konuştu. 'OTOMOBİLE ERİŞİM BU KADAR ZOR OLMAMALI' Tüketicilerin finansmana ulaşımda sıkıntılar yaşandığı söyleyen Bozkurt, otomobilin bir lüks olmadığının altını çizdi. Bozkurt, "Kredi erişimlerinde sıkıntı yaşanıyor, otomobile ulaşımın bu kadar zor olmaması lazım. Araç almak isteyenlerin krediye erişiminin kolay olması gerekli. Kurumsal satışlarda da kredilerde sıkıntı yaşanıyor. Yüksek faizlere rağmen tüketici kredi almak istiyor, ama veren yok. Yüzde 80 enflasyon olan bir ülkede hiçbir kurum yüzde 20-25 seviyesinden kredi vermek istemiyor" görüşünü paylaştı. Bozkurt'un çarpıcı açıklamalarının ardından, Toyota Türkiye ekibinin, Japon markanın yeni şehir otomobili Aygo X'i önümüzdeki yıl Türkiye'ye getirmek için kolları sıvadığı bilgisini de aktaralım.