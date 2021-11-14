Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3 milyonuncu aracını ürettiğini duyurdu. Üretim bandından inen 3 milyonuncu araç olan 2.0 hibrit Toyota C-HR'ın, İngiltere’ye ihraç edileceği açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre, 5 bin 500 kişilik istihdamı ve 3.6 milyar dolar değerindeki ihracatı ile katma değer sağlamaya devam eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya Arifiye’de bulunan üretim tesislerinde Toyota C-HR ve Corolla olmak üzere 2 modelin aynı hat üzerinde üretimini gerçekleştiriyor.
Üretiminin yüzde 90’ını dünyanın 150’yi aşkın ülkesine ihraç eden şirket, 2021 yılı için 230 bin adet araç üreterek bunun 187 bini ihraç etmeyi planlıyor. Toyota’nın Avrupa’da üretime başlamasının 50'inci yılında Avrupa’daki üretim tesisleri arasında en yüksek üretim kapasitesine sahip olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin, C-HR ile Japonya dışında ilk Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) modeli üreten fabrika olma özelliğini de taşıdığı belirtildi.
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo, "Üretilip, hattan çıkan ve İngiltere’deki alıcısına ulaşmak üzere sevk edeceğimiz hibrit Toyota C-HR, 3 milyonuncu aracımız oldu. Toyota C-HR, şirketimizin 31 yıllık geçmişinde en önemli kilometre taşı. 2016 yılında Toyota C-HR ile başlayan sürecin bugün geldiği noktada toplam C-HR üretiminin yüzde 82’sini hibrit araçlarımız oluşturuyor. Günümüzde dünyanın karşılaştığı en önemli sorunların başında gelen iklim değişikliği konusunda biz de gerek ürettiğimiz çevreci hibrit modellerimiz ve gerekse iş fonksiyonlarımızda sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlandırdığımız çalışmalarımız ile daha güzel bir geleceğe katkıda bulunmak amacındayız” dedi.
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