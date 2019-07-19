Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın partneri Toyota, 2020 Tokyo Olimpiyatları için özel bir ulaşım aracı geliştirdiğini duyurdu.

'APM' adı verilen çok amaçlı taşıma aracının, sporcuları, görevlileri ve izleyicileri mümkün olan en uygun lokasyona kadar ulaştırması hedefleniyor.

Japon üreticinin tasarladığı bu aracın, aynı zamanda engelli insanların, hamile kadınların ve küçük çocuğu olan ailelerin de ulaşımını da kolaylaştırması hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, yüzde 100 elektrikli Toyota APM filosu aynı zamanda organizasyonun olduğu yaz boyunca sedye taşımak gibi yardım faaliyetlerini desteklemek için de kullanılacak.

100 KİLOMETRE MESAFE GİDEBİLİYOR

Oyunlar boyunca Toyota, ziyaretçileri ve görevlileri çeşitli tesislere taşımak adına 200 civarında APM araç tedarik edecek.

Üç sıra koltuğa sahip APM’de ilk sırada sürücü koltuğu yer alıyor. İkinci sıra koltukta üç kişilik ve üçüncü sıra koltukta iki kişi olmak üzere şoförle birlikte 6 kişilik taşıma kapasitesi sunuyor.

Tekerlekli sandalye taşınması gerektiğinde ise, ikinci sıra koltuklar katlanarak gerekli yer açılabiliyor.

3.9 metre uzunluğa, 1.6 metre genişliğe ve yaklaşık 2 metre yüksekliğe sahip Toyota’nın olimpiyat destek aracı, maksimum 19 km/s hıza ulaşıyor ve 100 kilometrelik menzil sunuyor.