Otomotiv sektöründe değişen şartlara uyum sağlamak için, markalar fiyatlarını sürekli güncellemek durumunda kalıyor. Durum böyle olunca da, tüketicinin karşısına günden güne değişen fiyatlar çıkıyor.

Bu markalardan Toyota'nın Corolla modelinin satış fiyatı 105 bin 550 TL'den başlıyor.

Versiyon Tavsiye Edilen 2019 MY

Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen 2019 MY

Hurda Teşvikli Fiyatları (TL) 1.6 Vision 120.550 105.550 1.6 Vision Multidrive S 130.350 118.350 1.6 Dream 141.800 129.800 1.6 Dream Multidrive S 147.600 135.600 1.6 Flame 150.450 138.450 1.6 Flame Multidrive S 156.100 144.100 1.6 Flame X-Pack 157.800 145.800 1.6 Flame X-Pack Multidrive S 164.650 152.650 1.6 Passion Multidrive S 179.750 167.750 1.6 Passion X-Pack Multidrive S 183.800 171.800

Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, hem otomatik hem de manuel şanzıman ile tercih edilebiliyor.

Corolla'nın benzinli ve hibrit motor seçenekleri bulunuyor.

Toyota'nın bir diğer modeli C-HR ise 153 bin 350 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Versiyon Tavsiye Edilen 2019 MY

Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen 2019 MY

Hurda Teşvikli Fiyatları (TL) 1.2 Turbo 4x2 Advance 165.350 153.350 1.2 Turbo 4x2 Advance Multidrive S 177.900 165.900 1.2 Turbo 4x2 Dynamic Multidrive S 200.150 188.150 1.2 Turbo 4x2 Diamond Multidrive S 201.450 189.450 1.2 Turbo 4X4 Dynamic Multidrive S 238.100 238.100 1.2 Turbo 4x4 Diamond Multidrive S

PAZAR DARALDI

Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.

Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.

Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.

Fakat, tüm çabalara rağmen, 2 yıl önce 1 milyon adet seviyelerinde olan Türkiye otomotiv pazarının, 2019 yılında 350-400 bin adete gerilemesi bekleniyor.