Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş birliğiyle 12 ay vadeli kredi kullanımlarında, Caddy, Transporter ve Caravelle modelleri için 60 bin TL’ye, Amarok ve Crafter’ın Okul ve Servis modellerinde 150 bin TL’ye, Crafter Panelvan modelinde ise 100 bin TL’ye yüzde sıfır faiz uygulanıyor.