17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
OYAK, Demirören Holding ile TOTAL Oil Türkiye ve Moil’i satın almak üzere bir süreden bu yana görüşmelerde bulunuyor. Bu süreçte, akaryakıt sektöründe ses getirecek önemli bir gelişme yaşandı. Demirören Holding, TOTAL Oil Türkiye AŞ’nin adını değiştirdi. Değişiklik, geçen hafta cuma günü yapıldı. Şirketin yeni adı, “Güzel Enerji Akaryakıt AŞ” olarak tescillendi.
Bu değişiklik neden yapıldı? HABERTÜRK, bu sorunun yanıtının ardına düştü. Sektör kaynakları, Demirören Holding’in, 2015 yılında Fransız TOTAL’in Türkiye operasyonlarını, 325 milyon euroya satın aldığını, TOTAL’in bu dönemde 440 bayii bulunduğunu anımsattı.
Kaynaklar, Demirören’e, anlaşma gereğince TOTAL Oil Türkiye AŞ adını belli bir süre için kullanma izni verildiğini belirterek, “Bu sürenin, 2019 yılı sonu olduğu belirtiliyor. Demirören de bu süre dolmadan önce gerekli değişikliği yaptı ve şirketin adını Güzel Enerji Akaryakıt AŞ olarak değiştirdi” diye konuştu.
Peki, bayi ağında ya da akaryakıt istasyonlarında TOTAL olarak bilinen marka yüzünde bir değişiklik olacak mı? Kaynaklar, şimdilik bir değişikliğin söz konusu olmadığını, bu markayla belli bir süre daha hizmetin devam edebileceğini söyledi.
SATIŞ HAZIRLIKLARI
OYAK’ın, Total Oil Türkiye ile Moil’i satın almak için Demirören Holding ile yürüttüğü görüşmeler de hızla ilerliyor. OYAK’ın, şirketlerde kapsamlı incelemelerini tamamladığı, fiyat teklifini sunduğu kaydediliyor. Tarafların anlaşması durumunda yeni yıla kalmadan alım-satım anlaşmasının imzalanabileceği ifade ediliyor.
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