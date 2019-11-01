SON DAKİKA! OYAK, Total'i satın almak için Demirören Holding ile masaya oturdu

OYAK, akaryakıt ve otogaz operasyonlarını satın almak üzere Demirören Holding ile görüşmelere başladı. TOTAL Oil Türkiye ve Moil şirketlerinde yaklaşık 900 istasyon ile faaliyet gösteren Demirören Holding ile masaya oturan OYAK, satın alma için kapsamlı inceleme sürecini başlattı.

2016 yılında bünyesine kattığı Fransız markasının Türkiye'deki 500'ü aşkın akaryakıt istasyon ağı için Demirören Grubu, yılın ilk yarısında SOCAR ile de görüşmüştü.

EPDK'nın verilerine göre TOTAL Oil Türkiye, ocak - ağustos döneminde 85.111,216 ton benzin ve 806.087,352 ton motorin satışıyla Petrol Ofisi, Opet, Shell ve BP ardından pazar payında 5. sırada.

Türkiye’nin en büyük ikinci sanayi grubu olarak ülke ekonomisine katkıda bulunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten OYAK Genel Müdürü Savaş Erdem, "sektörel çeşitlilik ile sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz kapsamında OYAK’ı geleceğe taşıyacak hamlelerde bulunuyoruz. 30’un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt dağıtım sektörünü de değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

OYAK, söz konusu çalışmaları kapsamında sahibi olduğu Ataer Holding ile İngiliz çelik üreticisi British Steel'i satın almak üzere ağustos ayında görüşmelere başlamış ancak British Steel'in tedarikçilerinin fiyat düşürmeye ikna edilememesi üzerine görüşmeler sonuçlanmamıştı.